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6 фактов о владельце торговой сети Green: за что на него ополчился Лукашенко?

15.02.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

6 фактов о владельце торговой сети Green: за что на него ополчился Лукашенко?
Фото: tut.by
Как известно «Нашей Ниве», белорусский бизнесмен, основатель группы компаний «РАПА», которой принадлежит торговая сеть Green, Геннадий Кирейков был задержан в Минске около недели назад.

В начале февраля сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули с проверкой в минский офис компании «Гринрозница», которая управляет гипермаркетами Green.

Вероятно, это о структуре Кирейкова Александр Лукашенко сказал на Всебелорусском народном собрании: «Не буду называть компанию — мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). «Возьмите белорусский товар, продовольствие…» — «Вы «ябатьки». Белорусское? Вон отсюда!» Я говорю: проверьте, а что там — египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет!»

UDF.BY рассказывает, что известно о Геннадии Кирейкове.

Сменил фамилию


О биографии бизнесмена известно немного. Геннадий Кирейков окончил Белорусский политехнический институт, бизнесом начал заниматься в середине 90-х.
По данным СМИ предприниматель, имеющий корейские корни, сменил фамилию: первоначальной он, как его брат и соратник по бизнесу, был Кимом.


6 фактов о владельце торговой сети Green: за что на него ополчился Лукашенко?

Фото: delo.by


Первый магазин Green открыл в 2012 году в Солигорске


На тот момент на рынке уже довольно давно работали несколько крупных торговых сетей: «Соседи», «Гиппо», «Рублевский», «Корона», «Алми», ProStore. Но Кирейков не побоялся ввязаться в конкуренцию.

Торговая сеть Green стала позиционировать себя как сеть магазинов, в которых реализуются экологически чистые продукты питания. Первый магазин открылся в Солигорске в 2012 году. На следующий год Green появился в Минске в новом торговом центре «Скала», в строительство которого «РАПА» инвестировала более 40 миллионов долларов.


6 фактов о владельце торговой сети Green: за что на него ополчился Лукашенко?

Фото: domovita.by

На сегодняшний день по разным данным в известной торговой сети работает от 3500 до 4500 человек. Green съел торговые площади сети ProStore, которая раньше входила в бизнес-империю Юрия Чижа.

Предсказал бум крупных торговых объектов и кризис для мелких магазинов


В 2014 году Кирейков уверенно заявил, что «приходит время новых форматов торговли». Он отметил тенденцию роста числа торговых центров, крупных торговых сетей, гипермаркетов и уменьшение продаж в мелких магазинах, на рынках.

Бизнесмен заявил, что белорусский рынок ритейла стал развиваться по польскому и американскому сценарию, когда преимущество получают крупные сетевые игроки.

Привел в Беларусь Reserved и New Yorker


После запуска продуктовой сети группа компаний «РАПА» и Кирейков взялись за привлечение в страну магазинов одежды известных брендов на условиях франчайзинга.

Сначала они открыли объекты под вывеской польского бренда Reserved (позже иностранцы отказались от сотрудничества), затем – магазины немецкого бренда New Yorker.

Стал владельцем площадки бывшего Червенского рынка и усадьбы «Белая дача»


В последние годы Геннадий Кирейков входил в сотню успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».

В 2019 году группа компаний «РАПА» стала владельцем площадки бывшего Червенского рынка в Минске, где запланировано строительство ТРЦ. В прошлом году стало известно о планах профинансировать проект за счет польских кредитов (57 млн евро).

Также в 2020-м, уже после президентских выборов стало известно, что структура Геннадия Кирейкова купила и занялась реконструкцией исторической усадьбы «Белая дача» в Курасовщине. Там планируется создать культурно-просветительский центр.


6 фактов о владельце торговой сети Green: за что на него ополчился Лукашенко?

Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»


Слухи приписывают бизнесмену поддержку бастующих шахтеров


Пока нет подтвержденной информации о том, за что Лукашенко мог на самом деле ополчиться на Кирейкова. Звучат мнения, что бизнесмен мог пострадать за свою политическую позицию.

Телеграм-канал harbatsevich пишет: «Кажуць, Кірэйкава западозрылі ў актыўнай падтрымцы бастуючых шахцёраў».
 
Теги: Минск
 
 
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Слухи приписывают бизнесмену поддержку бастующих шахтеров. Чем еще известен Геннадий Кирейков?
 
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