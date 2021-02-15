Больше и дороже или меньше, но дешевле? Сравниваем Geely GS и Kia Rio X

Источник материала: Tut.by

Один побольше и дороже, второй — меньше, но дешевле. Оба, по сути, являются хетчбэками повышенной проходимости — то есть с увеличенным клиренсом и пластиковым защитным обвесом по периметру кузова. AUTO.TUT.BY решил выяснить, есть ли смысл переплачивать за более крупный Geelу GS, если есть Kia Rio X.

Классы разные, но концепции — одинаковые

Как только Geely GS официально презентовали, я сразу же провел короткий ознакомительный тест-драйв . Нахватался впечатлений, но тут же задумался: а конкуренты кто? Кроссоверы? Нет. Geely GS — это классический хетчбэк с внедорожным антуражем. В своем сегменте у белорусско-китайской новинки прямых конкурентов нет. Напомню, что GS по размерам вписывается в сегмент С по европейской классификации. Для понимания, это так называемый гольф-класс. Но по концепции к Geely GS ближе всего оказывается Kia Rio X, хоть он относится к более компактному классу B.





По сути, из внедорожного арсенала у обоих автомобилей есть только увеличенный клиренс. Причем для Kia Rio X заявляют 195 мм, а для Geely GS — 180 мм. Никакого полного привода нет и в помине, каких-либо имитаций внедорожных режимов работы противобуксовочной системы — тоже. Так что надеяться можно только на геометрические параметры проходимости.

Финансовый вопрос



Geely GS

С Geely GS все просто: один вариант двигателя, только роботизированная коробка передач, и два уровня оснащения — Comfort за 43 600 рублей и Luxury за 46 900 рублей. Не придется по ночам страдать муками выбора. Kia Rio X предлагает сразу пять уровней оснащения, причем разница между базовой и топовой версией достигает 10 тысяч рублей. Есть повод для бессонницы.

Пару вступительных слов следует сказать о Kia Rio X. После легкого рестайлинга автомобиль лишился приставки Line. Зато получил обновленную внешность, светодиодные фары и еще парочку новых опций. Технически автомобиль остался без изменений.

Самый доступный Kia Rio X Comfort стоит 33 700 рублей (цена указана со скидкой 2000 рублей) — это автомобиль с 1,4-литровым бензиновым двигателем и МКП. Топовая версия Premium с 1,6-литровым мотором и шестидиапазонным «автоматом» тянет на 43 600 рублей. То есть там, где начинается Geely GS, заканчивается Kia Rio X. Топовый Geely GS стоит на 3300 рублей дороже самого упакованного Kia Rio X.



Kia Rio X

Именно эта разница и может породить непростую дилемму — купить автомобиль более высокого класса и дороже либо сэкономить и довольствоваться малым. Впрочем, под «малым» подразумевается исключительно размер, потому что оснащение топовой версии Kia Rio X весьма приличное: 16-дюймовые легкосплавные диски, датчик света, LED-фары ближнего и дальнего света, светодиодные задние фонари, оптитронная панель приборов, отделка сидений искусственной кожей, 6 подушек безопасности, регулировка поясничного подпора кресла водителя, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с навигацией, камерой заднего вида и 8-дюймовым экраном, датчики парковки спереди.

Geely GS в комплектации Luxury отвечает на это наличием 18-дюймовых литых дисков, панорамной крышей с люком, электроприводом кресла водителя, электромеханическим стояночным тормозом. Но у «китайца» нет светодиодных фар и датчика дождя, нет подогрева лобового стекла по всей площади. Зато у обоих автомобилей есть подогрев задних сидений.

Разница невооруженным глазом





Geely GS Рядом с Kia Rio X выглядит сущим исполином. То есть разница в классе и размерах очевидна: 4440 мм против 4275 по длине и 2700 мм против 2600 мм по колесной базе. Кроме того, Geely GS на 4 см выше. Но я-то знаю, что грамотная компоновка салона может творить чудеса…

Здесь и далее слева фото Geely GS, справа — Kia Rio X







Правда, в нашем случае чудо только одно — это объем багажника. У более крупного Geely GS он вмещает 330 литров, а у Kia Rio X — 390 литров. При этом у Geely есть небольшой бонус в виде вместительного подполья.







А вот по пространству для водителя и пассажиров перевес однозначно за Geely GS. Все же разница в 10 сантиметров в длине колесной базы дает о себе знать. Да и ширина на 8 см больше. Нашим мерилом заднего дивана выступили детские кресла. В Kia при двух установленных креслах нечего и думать о том, чтобы взять третьего пассажира. А вот Geely может себе это позволить. К тому же остается гораздо больший запас для ног. И взрослые пассажиры сзади будут лучше себя чувствовать в Geely.

В Kia мне пришлось пожертвовать собственным комфортом, придвинувшись поближе к рулю, чтобы восьмилетний ребенок сзади не упирался ногами в спинку кресла. Если отодвинуться на удобное для моего 186-сантиметрового роста расстояние, то заднему пассажиру будет дискомфортно.







Посадка водителя в Kia куда ближе к легковой — более низкая. А вот за рулем Geely реально ощущаешь себя так, словно сел за руль полноценного кроссовера. Тут уж дело вкуса. Если бы у Geely была регулировка руля по вылету, то по удобству посадки я бы признал его лучшим. А так в обоих автомобилях мне пришлось искать компромисс. Тем не менее субъективно мне удалось устроиться удобнее в Geely. А вот жена со своим ростом около 165 см решила, что ей удобнее в Kia Rio X.







По качеству интерьера — паритет. К материалам отделки не возникло претензий с учетом цены и класса автомобилей. Но ощущения — разные. Geely GS кажется более суровым, основательным. Kia — легче, воздушнее. В общем, дело вкуса.

Дорожные баталии



Заявленный клиренс Kia Rio Х — 195 мм, Geely GS — 180 мм. Поверим на слово…

Оба автомобиля не претендуют на роль генераторов драйверского удовольствия — атмосферные моторы, автоматические коробки передач… Даже на бумаге динамические характеристики не впечатляют. Kia Rio X со своим 123-сильным мотором разгоняется до «сотни» долгие 11,6 секунды. Geely GS с мощностью 131 л. с. делает это за 10,3 секунды. При этом, как я уже говорил, у Kia — классический гидроавтомат, а у Geely — роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями Getrag 6ВСЕ 250. Между прочим, активно используется на моделях Ford и Renault.





В обычной городской толкотне глобальной разницы между машинами нет: адекватные ускорения, практически незаметные переключения. У Geely GS есть возможность выбрать между спортивным, экономичным и обычным режимами движения. Разница — в нюансах. В «Спорте» автомобиль начинает дольше держать передачу, переключения происходят на более высоких оборотах. В экономичном, соответственно, наоборот.

Kia Rio X чисто субъективно чуть резвее реагирует на газ и трогается с места. В этом автомобиле вообще есть некое ощущение легкости во всем.





Обе трансмиссии не назовешь особо скорострельными. Можно было ожидать чуда от «робота» с двумя сцеплениями, но до скорости работы той же DSG ему далеко. Традиционный «автомат» Kia просто хорошо делает свою работу.

Тестовый маршрут я проложил очень показательный для всестороннего теста: город, МКАД-2, трасса на Нарочь, грунтовые дороги. Всего 180 км. И столько же обратно. Первую часть маршрута я провел за рулем Kia Rio X, на обратном пути пересел в Geely GS. На трассе было все: и движение со скоростью 120 км/ч, и напряженные обгоны, и расхлябанный участок дороги Р58.





Несмотря на «ленивый» мотор Geely GS, который неохотно набирает обороты, обгоны легче давались как раз на «китайце». Педаль в пол, коробка передач после короткой паузы сбрасывает несколько ступеней — и следует довольно динамичный разгон. Kia Rio X выдает много шума, но мало динамики.

Схема подвесок у хетчбэков одинаковая: спереди МакФерсон, сзади — полузависимая балка. Но при этом у Geely GS — 18-дюймовые колеса. И, кажется, они тяжеловаты для этого автомобиля. Во всяком случае, на городских скоростях при проезде мелких неровностей, гребенки ощущаются вибрации неподрессоренных масс. Kia переносит такие сюрпризы более спокойно, но при этом его подвеска работает шумнее.





В трассовых режимах больше понравился Geely GS. Он тяжелее, устойчивей, стабильнее на прямой. Еще бы рулевому управлению чуть больше информативности… Впрочем, и Kia не может похвастаться образцовой обратной связью с водителем. Общий уровень шумов показался в Geely GS чуть ниже, а комфорт в целом — чуть выше. Китайский внедорожный хетчбэк вообще оставляет ощущение более солидного автомобиля. И придает толику вседозволенности — хочется испытать машину на прочность, ухнуть в колею, пробиться сквозь сугробы. А вот Kia Rio X, несмотря даже на больший клиренс, не вызывает желания поискать приключений.

И кто бы мог подумать… По окончании тест-драйва я заглянул в бортовые компьютеры обоих автомобилей. За почти 400 километров пробега средний расход топлива у Geely GS составил 10 литров, а у Kia Rio X — 10,7 литра.

Итоги





Для себя я все решил просто. В дальнее путешествие я предпочел бы отправиться на Geely GS. Он просторнее для пассажиров, быстрее на обгонах, солиднее в ощущениях. Но Kia Rio X — более сбалансированный автомобиль. И более универсальный, хотя и с легким перевесом в сторону городской жизни. У него больше багажник и клиренс.





И главное — он дает простор для финансовых комбинаций. Можно выбрать один из пяти уровней оснащения под свой кошелек. Видимо, неспроста в прошлом году Kia Rio X стал самым продаваемым в своем классе. А Geely GS еще предстоит доказать, что в таком виде он сможет дать бой конкурентам. Ведь где-то впереди еще маячит тень Hyundai Creta.

Geely GS в деталях



Даже в топовой комплектации у Geely нет светодиодных фар и датчика дождя



Спинки задних сидений не укладываются вровень с полом багажника



В Geely можно выбрать один из трех режимов движения. Если не включен ни «Спорт», ни «Эко», значит, вы едете в «Стандарте»



Перчаточный ящик — без охлаждения



Панель приборов незатейлива, но легко читается



Зеркала заднего вида сделают честь иному полноразмерному внедорожнику



Через приложение mirror-link можно «привязать» только телефон на Android



Задний ряд Geely GS больше подходит для рослых пассажиров

Kia Rio X в деталях



Задний диван Kia Rio X ощутимо теснее для взрослых



В мультимедийной системе есть встроенная навигация



Зеркала не такие большие, как у Geely, но тоже обеспечивают хорошую обзорность



Под полом — полноразмерное запасное колесо, правда на 185/65 R15



Просто, наглядно и отлично читается



В багажнике есть лямка для фиксации банки с омывайкой



Сложенные спинки задних сидений образуют лишь небольшой уклон



Светодиодная оптика доступна лишь в топовой комплектации



На экран мультимедиа можно вывести изображение камина в сопровождении звука потрескивающих в огне поленьев

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Geely GS 1.8 Kia Rio X 1.6 Рабочий объем, см3 1799 1591 Максимальная мощность, л. с. 131 123 Максимальный крутящий момент, Нм 170 151 Максимальная скорость, км/ч 180 182 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,3 11,6 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,9 6,8 Длина, мм 4440 4275 Ширина, мм 1833 1750 Высота, мм 1573 1535 Колесная база, мм 2700 2600 Клиренс, мм 180 195