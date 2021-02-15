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Неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, накрыла страну
Источник материала: Навiны
Погоду в Беларуси в понедельник, 15 февраля, обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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Погоду в Беларуси в понедельник, 15 февраля, обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северных широт.
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