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Власти утверждают: фермеры не могут конкурировать с государством в мясо-молочной отрасли

15.02.2021 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время фермерство имеет больше КПД, чем в начале существования независимой Беларуси, однако конкурировать в мясо-молочной отрасли с государством не может, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Власти утверждают: фермеры не могут конкурировать с государством в мясо-молочной отрасли
Фото носит иллюстративный характер

«То фермерство, которое было в начале нашей суверенной республики, наверное, не давало того КПД сельскохозяйственного, который сейчас дают наши фермеры, которые реально сейчас работают в секторе АПК», — сказал чиновник в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По его утверждению, «под видом фермеров кто пилил дрова, кто пилил доски, кто пилил лес, и занимались непонятно чем», «единицы были людей, которые занимались сугубо сельским хозяйством».

Брыло признал, что и тогда, и сейчас сельскохозяйственная отрасль не очень прибыльная, особенно для тех, кто только начинает работать фермером. Он предложил разделить зоны ответственности фермеров и государства.

«На сегодня, наверное, фермеру нашему начинающему, думающему, что «я хочу быть фермером», нет смысловой нагрузки заниматься производством молока и мяса, именно крупного рогатого скота. Почему, отвечу. Потому что, наверное, сконкурировать с той машиной, которая заведена, государственной (а это наш клондайк, это наш бренд), наверное, очень сложно», — сказал замминистра.

По его словам, проблема не произвести, а переработать молоко. «Добавленная стоимость идет на переработке — основа основ. И поэтому, не имея какой-то глубокой переработки, фермеру очень трудно вообще конкурировать на рынке», — считает Брыло.

По информации Минсельхозпрода, в 2020 году продовольственная безопасность страны была полностью обеспечена, экспортировано продукции на 5,8 млрд долларов. География поставок увеличилась до 116 стран, основной покупатель по-прежнему Российская Федерация.

«Мы ежегодно по 5, по 7% экспорт в Россию сокращаем. Ввиду разных причин, прежде всего того, что Россия сама развивает свое сельское хозяйство. И нам надо менее зависеть от монорынка РФ», — сказал замминистра.

 
 
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В настоящее время фермерство имеет больше КПД, чем в начале существования независимой Беларуси, однако конкурировать в мясо-молочной отрасли с государством не...
 
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