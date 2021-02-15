В возрасте 30 лет умер бывший полузащитник «Гранита» Михаил Щербаков

Источник материала: Tut.by

Не стало бывшего игрока ФК «Гранит» (Микашевичи) Михаила Щербакова, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на пресс-службу клуба.



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Михаилу Щербакову было всего 30 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Как сообщает пресс-служба клуба, Михаил защищал цвета ведущей футбольной команды Лунинецкого района в 2018 году.

По информации pressball.by , полузащитник Щербаков выступал за дубль в футбольных клубах «Витебск», «Полоцк», «Смолевичи-СТИ», «Славия», «Слоним», «Орша» и «Гранит».