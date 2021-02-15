|
В возрасте 30 лет умер бывший полузащитник «Гранита» Михаил Щербаков
Источник материала: Tut.by
Не стало бывшего игрока ФК «Гранит» (Микашевичи) Михаила Щербакова, сообщает
Михаилу Щербакову было всего 30 лет. Он умер после продолжительной болезни.
Как сообщает пресс-служба клуба, Михаил защищал цвета ведущей футбольной команды Лунинецкого района в 2018 году.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист ушел из жизни после продолжительной болезни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)