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В возрасте 30 лет умер бывший полузащитник «Гранита» Михаил Щербаков

15.02.2021 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не стало бывшего игрока ФК «Гранит» (Микашевичи) Михаила Щербакова, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на пресс-службу клуба.


Фото из соцсетей

Михаилу Щербакову было всего 30 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Как сообщает пресс-служба клуба, Михаил защищал цвета ведущей футбольной команды Лунинецкого района в 2018 году.

По информации pressball.by, полузащитник Щербаков выступал за дубль в футбольных клубах «Витебск», «Полоцк», «Смолевичи-СТИ», «Славия», «Слоним», «Орша» и «Гранит».

 
Теги: Витебск
 
 
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Футболист ушел из жизни после продолжительной болезни.
 
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