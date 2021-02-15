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Никакого дубляжа! Где в Минске посмотреть кино на языке оригинала?

15.02.2021 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если у вас все никак не получается выучить иностранный язык, может, впору начать смотреть на нем кино? А такая возможность у минчан есть: на столичных экранах за месяц стабильно транслируют десяток фильмов на языке оригинала. AFISHA.TUT.BY собрала картины февраля, которые можно посмотреть с субтитрами. Этот материал для тех, кто учит английский, шведский, испанский или имеет претензии к русскому дубляжу.

Английский язык

«Малхолланд Драйв» / Mulholland Drive (2001)

О чем кино: загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была похищена ими? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти?

Почему смотрим: «Малхолланд Драйв» — один из главных фильмов Дэвида Линча, режиссера «Твин Пикса». Это кино можно пересматривать бесконечное количество раз — в поисках новых смыслов и чисто по эстетским соображениям. А вот слушать блестящий английский актрис Наоми Уоттс и Лаура Хэрринг, конечно же, лучше всего в оригинале.

Когда: до 17 февраля
Где:
Сколько: от 6 рублей

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«Дьявол в деталях» / The Little Things (2021)

О чем кино: заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес — обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они все ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

Почему смотрим: это кино, на которое идут не из-за сценария, спецэффектов или громкого имени режиссера, а из-за актерского состава. В титрах остросюжетного детектива-триллера мелькают сразу три обладателя «Оскара» — Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето: чтобы втрескаться в актерское трио, достаточно просто посмотреть трейлер. Поставил фильм Джон Ли Хэнкок — его вы можете знать по «Разбойникам с большой дороги» и «Основателю». Он же написал сценарий и спродюсировал ленту. Получилось что-то во всех планах интересное, но на сеанс пустят только тех, кому исполнилось 18 лет.

Когда: до 16 февраля
Где:
Сколько: от 15 рублей

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«Мьюзик» / Music (2021)

О чем кино: после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти свое место в мире Зу узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время ей кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?

Почему смотрим: «Мьюзик» — громкое событие как в киноиндустрии, так и в музыкальном мире. Это первый полный метр популярной австралийской поп-певицы Sia. В своем жизнеутверждающем, как и ее музыка, кино исполнительница в 10 совершенно новых песнях и клипах пытается дать ответ, как научиться слушать друг друга. Смотреть трогательный мюзикл с песнями в переводе — почти преступление. «Слушай сердцем» — подсказывает слоган фильма (и ничего страшного, если вы поймете не все).

Когда: до 17 февраля
Где: и
Сколько: от 11 рублей

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«Обед нагишом» / Naked Lunch (1991)

О чем кино: жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.

Почему смотрим: ярчайшая сюрреалистичная работа одного из гениев кино — Дэвида Кроненберга. Фильм сначала сломает вам мозги, а потом заставит в себя влюбиться. Снято кино по мотивам скандальной книги битника Уильяма Берроуза с таким же названием — если ленитесь читать, поход в кино поможет убить сразу двух зайцев.

Когда: 19 февраля, 19.00
Где:
Сколько: 7 рублей

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Шведский язык

«Персона» / Persona (1966)

О чем кино: знаменитая актриса внезапно теряет речь. Не понимая, что с ней происходит, она обращается к психиатру, который отправляет ее с сиделкой на море. Молчать, думать и слушать истории — вот все, что сейчас доступно звезде кинематографа.

Почему смотрим: кинокритики до сих пор называют картину Бергмана одним из величайших фильмов, созданных когда-либо. Считается, что во многом благодаря ей Дэвид Линч стал тем, кем стал (кстати, рифмы между «Малхолланд Драйвом» и «Персоной» тоже можно поискать). Даже если ничего не поймете, эстетский восторг от антуражей и игры Биби Андерссон и Лив Ульман мы вам обещаем. Разобраться в фильме и обсудить его с киноэкспертом Игорем Сукмановым можно будет сразу после сеанса 18 февраля — в остальные дни придется рефлексировать кино самостоятельно.

Когда: 18 — 24 февраля
Где:
Сколько: от 6 рублей

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Испанский язык

«Выкорми ворона» / Cria cuervos (1976)

О чем кино: Ана и две ее сестренки рано остались без матери. Ненамного пережил жену их легкомысленный отец. Девочки продолжают жить в большом мадридском доме с парализованной бабушкой, служанкой и тетей-опекуншей, пытающейся создать видимость семейного гнезда. Строгая атмосфера и воспоминания о любимой матери вынуждают чувствительную Ану укрываться в воображаемом мире.

Почему смотрим: фильм-притча испанского кинорежиссера Карлоса Сауры снискал популярность среди критиков, собрал множество наград и даже был удостоен «Гран-при жюри» Каннского смотра 1976 года. Возможно, о таком кино вы слышите впервые, но это же и прекрасно: на сеансе откроете для себя новое имя, расшифруете уйму аллегорий и еще больше влюбитесь в испанский язык.

Когда: 26 февраля, 19.00
Где:
Сколько: 7 рублей

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Если у вас все никак не получается выучить иностранный язык, может, впору начать смотреть на нем кино? А такая возможность у минчан есть: на столичных экранах за...
 
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