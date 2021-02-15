Более 100 человек были задержаны в Беларуси в минувшие выходные

Источник материала: АФН

В Беларуси в минувшие выходные продолжились политические репрессии, что является очевидным итогом прошедшего «объединяющего» ВНС.

По данным правозащитников и МВД, только во воскресенье были задержаны не менее 38 человек за участие в несанкционированных спортивных мероприятиях.

В частности, под Молодечно была задержана группа лыжников из 19 человек. Как сообщило МВД Беларуси, на лыжников пожаловались из филиала РУП "Минскэнерго".

«Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП. Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе личного досмотра у "лыжников" обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика», - утверждает пресс-служба.

Стачком «Беларуськалия» сообщил о том, что не менее 19 человек были задержаны в центральном парке Солигорска.

«Предположительно будет судилище над мирными гражданами за то, что они пробежали 2334 метра в лесу! И тем самым их будут судить по статье 23.34», - сказано в сообщении.

Накануне, в субботу, поздно вечером 13 февраля, под Смолевичами были задержаны 68 человек, включая несовершеннолетних.

«…сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Всего было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.