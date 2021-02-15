Макей против признания БЧБ-флага экстремистским

Источник материала: АФН

Беларуси нужна общественная дискуссия о том, какое значение имеет бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, заявил глава МИД РБ Владимир Макей.

«Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме», — заявил Макей в интервью РБК.

Он не уточнил, о каких преступлениях идет речь. Под требованиями многих граждан Макей подразумевает обращение 140 человек в Генпрокуратуру РБ, в то время как более 100 тыс беларусов уже подписались под петицией против запрета БЧБ-символики.

В субботу стало известно о том, что Генпрокуратура РБ направила в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму».

Сегодня БЧБ-флаг из флага «оппозиции» превратился в символ всех противников режима Лукашенко. И таких уже подавляющее большинство.