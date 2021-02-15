«Понимала, раз я подписываю письмо, то меня, скорее всего, уволят»

Ланита Стецко – одна из сильнейших белорусских шахматисток. Она международный мастер и гроссмейстер, чемпион страны среди женщин. В августе вскоре после выборов Ланита в составе команды по шахматам играла квалификацию к всемирной Олимпиаде, которая впервые в истории проходила онлайн. Сосредоточиться игрокам было сложно (да и интернет периодически пропадал). Сборная выступила плохо и не вышла в основные соревнования. А в сентябре, незадолго до старта чемпионата страны, девушка отказалась в нем участвовать и подписала письмо за честные выборы и против насилия.





Андрей Масловский встретился с шахматисткой и поговорил об отказе играть за сборную, подписантах письма в поддержку власти от шахмат, сериале «Ход королевы» и футболе, ради которого однажды согласилась на ничью, когда могла выиграть партию.





– После выхода сериала «Ход королевы» на шахматы свалилась популярность. Как вам эти процессы?





– Судя по статистике был большой всплеск. Говорят, что детей больше стало приходить в секции. Даже многие шахматные игровые платформы отмечают, что случился бешеный прирост пользователей. Люди зарегистрировались и начали играть.





Для обычного зрителя сериал, мне кажется, интересен. Положительных отзывов от простых любителей шахмат или начинающих игроков много. Есть, конечно и те, кому не сильно понравилось, но таких очень мало.





Я посмотрела сериал не сразу. Не очень хотела начинать, потому что начиталась отзывов. И отложила на потом. Мне еще и с переводом не повезло. Он был ужасный. Особенно по части перевода шахматных терминов. Некоторые вещи было очень странно слышать. Но когда нашла другую озвучку, все стало на свои места.









Смотрела как шахматистка и скажу, что там нет технических ошибок, характерных для кино о шахматах. Это очень удивительно. В фильмах бывало доска не так стоит, позиции фигур такие, которых никогда не бывает в жизни. В этом сериале достаточно серьезно подошли к этому. Героиня разыгрывает реальные партии, которые игрались.





– Почему сериал выстрелил?





– Там показаны моменты помимо самой игры. В центре женщина, которая сама справляется со всеми проблемами. У нее было тяжелое детство, она была трудным подростком. А ее детдомовская подруга – афроамериканка, которая борется за хорошую работу. Это все сейчас популярно. Да и снят сериал действительно неплохо.





Мне очень понравилась актриса, исполняющая главную роль. Но видно, что все актеры не шахматисты. Это видно по тому, как они немного странно ведут себя за досками. Думают не так. Но это мелочи, которые только профессионалы могут заметить. Те, кто играют в шахматы по случаю, так себя и ведут за доской :). Понятно, что для сюжета нужно постоянно делать ход, чтобы он был динамичным. В реальной же жизни большую часть партии ты просто сидишь и думаешь.





– Со своего места можно вставать хоть?





– Конечно! Четыре часа высидеть за доской тяжело. Можно ходить и во время своего хода, но в основном это делается, когда думает соперник. На турнирах есть специальная зона: игровой зал, туалеты, зона отдыха, где можно попить чай или кофе, и место на улице, где можно выйти покурить. За эту территорию нельзя выходить во время партии. Равно как и нельзя туда проносить мобильники и прочие гаджеты. Так что выйти и посмотреть оценку позиции нельзя. Если заметят, запишут поражение.





– Сталкивались с попытками сжульничать?





– Мне рассказывали, что на некоторых турнирах на этом ловят даже достаточно сильных игроков. Бывают, что люди в номер ходят и судьи не всегда это замечают. Но на серьезных соревнованиях контроль строже. Выйти сможешь, но обратно могут не пустить.









* * *





– В фильме главой героине шахматы попались на глаза случайно: пошла выбивать щетки в подвал и увидела. У вас как было?





– Примерно так же. Меня учил дедушка. Раньше в журналах и газетах часто печатали шахматные задачи или партии. Он их разбирал. Летом я обычно гостила у бабушки и крутилась рядом, когда он это делал. И однажды мне просто стало интересно, что он там делает. Позже бабушка отвела в шахматную школу.





Я вообще была активным ребенком: занималась фигурным катанием, большим теннисом. И сказать, что я была усидчивая, нельзя. Мне просто нравились шахматы. Тем более у меня хорошо получалось – победы, выигранные турниры, выполненные разряды. Ребенку такое очень нравится.





– Кто отвел в фигурное катание?





– Старшие брат с сестрой занимались. Мама их возила на тренировки, и чтобы я не тусовалась возле нее просто так, записала в детскую группу и меня. Мне тогда было три года. Прозанималась лет шесть. Первое время достаточно активно, а когда появились шахматы, катание осталось просто для общего развития пару раз в неделю. И то не всегда. А после того, как тренер уехала, я не стала переходить к другому и бросила.





И чтобы я не засиживалась, мама отвела меня на теннис. Надо было разбавлять сидячий образ жизни. Сперва пару лет занималась в детской группе, а потом просто с братом играли периодически для тонуса. В таком ключе я (для поддержания формы) и танцами занималась.





– Как в школе реагировали на ваше увлечение шахматами?





– В начальной школе одноклассникам было особо все равно. А когда стали постарше, не верили. Образ шахматиста он ведь какой? Тихий, спокойный человек в очечках, который все зубрит и сидит тихонечко. Я такой никогда не была! Мне всегда было весело и на тренировках, и после них. Выходили на улицу: зимой играли в снежки, летом – просто бегали. Может, мне везло на ребят, которые со мной занимались, но скучно никогда не было. Возможно, это и сбивало с толку одноклассников.





– Когда поняли, что шахматы то, чем хотите заниматься профессионально?





– Это сложный вопрос. Понятно, что задумалась об этом, когда пришли серьезные успехи на международных соревнованиях. Победа на республиканских турнирах это хорошо, но надо же себя показывать миру. Но лет до 15-16 понять, что шахматы это твое, сложно. Некоторые даже до лет 18-20 могут колебаться. Если к этому времени у тебя маленький рейтинг и ты ничего не достиг, вероятнее всего, ничего и не будет. Прокачаться, в принципе, возможно, но на это уйдет много времени. Да и нужно ли? Поэтому многие просто оставляют шахматы как хобби.





Понятно, что если ты мегаталант, то и серьезные успехи могли прийти в 12-14 лет. И тогда вопросов нет.





Лет в 13 у меня был вопрос: заниматься дальше или нет. Мама сказала, чтобы я выбирала сама, и я решила остаться. Через несколько лет снова задалась этим вопросом. Уже понимала, что уровня супертопов вряд ли достигну. Но об этом думала и мечтала. И снова решила остаться.





– Белорусы в шахматах могут достичь супертопового уровня?





– Количество сильных шахматистов зависит от того, как страна относится к шахматам: поддерживает этот вид и развивает его. Есть ли финансовая поддержка государства или спонсоров. Если страна больше помогает, у спортсменов больше тренировок, больше турниров, лучше тренеры.





Конечно, чемпионом мира может стать человек и не из «шахматной» страны. Действующий чемпион мира из Норвегии. Сейчас там есть шахматисты, но когда Магнусу Карлсену было лет 12-14, было такое чувство, что там никого нет: только хорошие гроссмейстеры без претензий на чемпионство. Но у него все равно была приличная финансовая поддержка. Без нее это нереально.





* * *





– Как много досок у вас дома?





– Одна рабочая, на которой занимаюсь, и пара дорожных вариантов, которыми практически не пользуюсь. Было больше, но какие-то подарила племянникам, какие-то уже вышли из строя и я их повыкидывала.





– Вышли из строя?





– Фигурки потерялись, попортились от зубов тех же племянников.





– Первая доска сохранилась?





– Я ее хорошо помню, но не помню где она. Вроде бы никому не отдавала. Наверное, где-то на даче лежит :). Она нормальная, рабочая. На ней можно играть, но фигуры немного не такие, какими сейчас играют. И поэтому немного не удобно. На большинстве турниров фигуры определенного цвета и размера. К ним привыкаешь.





Но вообще сейчас очень много времени проводится за компьютером. Вообще без шахматной доски.





– Вы не любите компьютерные шахматы.





– А что делать? Компьютер – это и разбор партии, и игры, и все остальное. Сейчас много турниров онлайн проходит. Но постоянно без доски нельзя. Иначе, когда потом садишься играть в реале, могут быть проблемы восприятия.





– Обыгрываете компьютер?





– Нет, конечно. Мощный компьютер не обыграть. Он настолько сильно играет, что без шансов. Может, ничью еще как-то можно зацепить. А сейчас появились программы, связанные с искусственным интеллектом. Это вообще! И они, как мне кажется, частично влияют на шахматы. Многие каноны сейчас переосмысливаются. Например, дебютами приходится заниматься заново. Очень большая работа.





– Как часто дома садитесь за доску?





– Я воспитываю ребенка. Поэтому достаточно редко сажусь за «живые» шахматы. На компьютере проще и быстрее. Плюс в виду пандемии, летом наши сборы проходили онлайн. С тренером созванивались по зуму и занимались. В идеале, конечно, надо было ставить доску и решать задачи на ней, но мне иногда лень было и я делала это на компьютере.





Иногда могу вечером расслабиться и сесть поиграть в шахматы через интернет. Я не очень серьезно отношусь к играм на шахматных платформах. А есть игроки, которые следят там за рейтингом, участвуют в турнирах и даже ведут стримы игр. Я же просто захожу и играю. И если случаются проблемы с интернетом, например, и меня выкидывает, не загоняюсь. Как сыграла, так сыграла.





– Дочь берет фигуры в руки?





– Берет, но ей чуть больше года. Поэтому пока использует как прорезыватели :).





* * *





– Вы очень любите футбол.





– Откуда вы это знаете? :) В последние годы я отошла от него, но был период, когда активно следила за мадридским «Реалом». Смотрела почти все матчи. Я и подругу на футбол и «Реал» подсадила. Она до сих пор болеет, а я как-то перестала пристально следить.





Играть в футбол нравилось с детства. В школе, на соревнованиях по шахматам, на сборах – играла где угодно. Шахматисты любят поиграть в футбол, когда на турнирах выходной. Ну и меня постепенно так затягивало.





– Почему «Реал»?





– С детства люблю Испанию. Когда была совсем маленькой, семьей ездили туда отдыхать. Не скажу, что сильно хорошо помню, но фон воспоминаний приятный. К тому же за «Реал» играл Зидан. Я его очень любила. Ну и вратарь Касильяс, конечно, от которого млели все девочки.





– Криштиану Роналду вам нравится?





– Футболист он отличный. Поведение? Нормальное оно у него. Имеете в виду, что раньше считалось, что португалец постоянно падает? Было такое. Но, мне кажется, что сейчас он от этого избавился и давно так не делает. Он профессионал. Тренируется невероятное количество времени. Это не может не вызывать уважение.





Если же говорить о внешности, то Криштиану не мой тип :).





– Была история, что вы так спешили посмотреть матч, что убежали с шахматной партии.





– Всего один раз так было :). Приближалось «классико», а партия была не сильно интересной. Да и в целом играть мне не сильно хотелось, так как турнир складывался не очень удачно. В партии же у меня не было железно выигранной позиции. Можно было еще поиграть и я могла выиграть, но предложила сопернику ничью. Просто приняла решение пойти отдохнуть и посмотреть футбол.





– Белорусский футбол увлекал?





– Нет. Не особо интересно было.





– В Беларуси есть фан-клуб «Реала».





– Я с «Урос Бланкос» много матчей посмотрела. Кстати, даже не знаю, вступила я в него или нет официально, но моя лучшая подруга точно там. Довольно неплохо знаю Вову Мачульского [председатель фан-клуба и бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» – Tribuna.com]. Веселый товарищ :). Давно его не видела, кстати. Просмотры были веселыми. Атмосфера классная. Собирались в «Койоте» и «Друзьях». Потрясающие эмоции.





– Были на игре «Реала» живьем?





– Была только на «Сантьяго Бернабеу» проездом. Очень хотела попасть на их игру с БАТЭ в 2008-м, но не получалось. Была в отъезде – на сборах.





* * *





– Каким для вас выдался август 2020-го?





– Состояние, когда полностью вырублен интернет и ты отрезан от всего мира, очень тяжелое. Казалось, мы находимся на грани какого-то апокалипсиса. Новостей нет и только какие-то крики кругом. Слышала, что одним знакомым звонили знакомые с другой страны и рассказывали по телефону новости из Беларуси. А как по другому?





Где-то 13 августа, когда появился интернет, стартовала квалификация на всемирную шахматную олимпиаду, которая проводилась онлайн. У нас с ребятами еще было обсуждение безопасно ли ездить в центр Минска на игры. В итоге приняли решение, что ездить будем. Матчи то проходят днем. Но в целом у всех было немного шоковое состояние, мне кажется. Было много непонятного. И страшного. Никто не понимал, что будет дальше происходить, что будет завтра.





– Как августовские события повлияли на вашу игру?





– На всю команду, мне кажется, повлияли. Очень тяжело было играть. Во-первых, нас постоянно выкидывало из интернета. Была ситуация, когда ребят в первом туре выкинуло минут на семь. При этом на игру давалось 15 минут. Ну и в итоге у кого-то время закончилось, кто-то просто не успевал нормально думать и ходил в спешке. У меня тоже были сбои. Да и общая атмосфера… Мы играли в центре города на Карла Маркса. Домой вечером я не могла попасть – все было перекрыто.





– Как вы выступили?





– Я мало партий сыграла. Без какого-то блеска. Да у нас никто особо не сыграл.





– Кто-то из ребят высказывался о происходящем в стране?





– Жаркого обсуждения не было. Все как-то старались избегать этой темы. Шутки и легкие вбросы с обеих сторон были, но если бы начали обсуждать всерьез, было бы уже не до шахмат.





Новости читали все. Все все видели. И каждый для себя сделал выводы.





– Что видели вы?





– Выходила с дочкой гулять по району. И даже днем было немного неуютно. Все время смотрела по сторонам. Возле магазина как-то стояли люди с ленточками и что-то скандировали. Вечером читала, что там были задержания.





Я живу в Уручье. Движуха у нас была нормальная. Из окна квартиры я все слышала: взрывы, выстрелы, крики. Не могу сказать, что было страшно, но ощущения не самые приятные. За людей переживала, боялась.





Я давно слежу за событиями в Беларуси. Я человек, который читает новости и старается быть в курсе событий. Позиция у меня была всегда. И она не поменялась.





Если же говорить о подписании письма спортсменов за новые выборы и против насилия, то когда оно появилось, я сперва подумала, что просто какое-то количество людей выразило свою позицию и все. Но оказалось, что можно и другим подписывать. И я сделала это.





– Были готовы к последствиям?





– Мне не казалось тогда и не кажется сейчас, что это письмо с какими-то невероятными требованиями, за которые может быть что-то такое. Там такие банальные истины прописаны. Понятно, что понимала, раз я подписываю письмо, то меня, скорее всего, уволят (пока не уволили, я просто нахожусь в декрете). Но я к этому отношусь нормально. Это в целом не нормальная ситуация, но я к ней готова. Другое дело, что делать с людьми что-то большее это, мне кажется, абсолютный бред. Я просто не понимаю, за что [устраивать репрессии].





– За то, что против власти.





– Но я ведь не бегаю и не призываю никого к чему-то. Просто обозначила свою позицию.





– Глава федерации шахмат Анастасия Сорокина подписала это же письмо, а ее тогдашний заместитель Николай Зарубицкий – письмо в поддержку власти.





– Думаю, такого никто не ожидал. Но я бы не делала акценты на начальнике и подчиненном и на том, что один человек идет против другого. Они оба личности, которые высказываются открыто.





Хотя Анастасия Викторовна, наверное, выделяется :) [Сорокина – единственная из руководителей спортивных федераций, подписавшая открытое письмо спортсменов – Tribuna.com]. Достаточно смелый поступок. Да, она раньше выступала за Лукашенко (по крайней мере, против не была), но все равно. Чтобы так поступить, надо иметь определенную смелость.





Что касается Зарубицкого, то для шахмат он сделал достаточно много. И спонсоров привлекал, и турниры организовывал, вкладывая свои деньги. Сын у него, кстати, играет в сборной. Он во многом из-за него и пришел в этот вид спорта. В принципе позитивных моментов хватает. Если бы о нем меня спросили пару лет назад, ответила бы, что веселый, позитивный человек. И вряд ли по характеру он стал другим. Но определенные моменты нельзя не принимать во внимание.





ОМОН не был жестоким, Левченко посадили по делу, с выборами всё ок. Адепт Лукашенко из федерации шахмат – об отказе Беларуси от топ-турнира





– Кроме Зарубицкого письмо в поддержку власти подписала известная шахматистка Генриетта Лагвилава.





– Очень сильная шахматистка в прошлом. Сейчас уже не играет, но пару лет назад еще участвовала в турнирах. Она работала в РЦОПе заместителем директора. Достаточно приятная женщина, но мы не общались не о шахматах. Поэтому не могу сказать, что она за человек. Из детства сложилось приятное впечатление.





– Играли против нее?





– Да, последний раз проиграла обидно, а до этого иногда выигрывала.





– Вас как-то задевает ее появление в этом письме?





– Мне все равно. Есть люди, которые разделяют мою точку зрения, а есть люди, которые находятся с другой стороны. Но их меньшинство.





– Вместе с гроссмейстером Владиславом Ковалевым вы отказались от участия в чемпионате Беларуси.





– Если говорить честно и откровенно, ты выборы и все, что было после, не единственная причина, по которой я это сделала. У меня маленький ребенок. И чтобы участвовать в чемпионате мне надо было решать определенные бытовые вопросы. Я бы могла их решить, конечно. Но нужно же и понимать, для чего ты играешь этот чемпионат. Сейчас нет международных соревнований. Соответственно отбора на этом турнире нет. Призовых – тоже. Не понимала со спортивной точки зрения, зачем в нем участвовать.





Когда была Олимпиада, я уже тогда задумывалась, стоит ли играть за сборную. Но тогда турнир проходил, когда все только случилось. Не было какого-то противопоставления. А потом, когда появилось [открытое] письмо, когда начались истории с дополнительными соглашениями к договорам, когда пошли репрессии в отношении спортсменов, поняла, что мой спорт не находится вне политики.





Поэтому и для меня это было нормальным решением. Не тяжелым. Но я не говорила сперва, что буду играть, а потом отказалась. Еще летом, когда чемпионат несколько раз переносился, говорила, что не знаю, буду ли участвовать. Скорее всего сыграю, но все зависит от сроков и условий. И когда объявили что чемпионат будет в сентябре, просто сказала, что не буду играть. И политика, как уже сказала, это одна из причин. После отказа у меня состоялся разговор с тренером женской сборной. Мы прояснили определенные моменты и все. Он нормально отнесся к моему решению.





– Он подписывал какое-то из двух писем?





– Нет, но я знаю его точку зрения.





– Вы говорили, что не видите себя в национальной команде.





– Там так написали, будто сейчас будет турнир, мне нужно играть, а я отказываюсь. Это не так. Сейчас нет международных соревнований. Какие-то турниры проходят онлайн, но это не совсем официальные мероприятия. Так что мои слова – это просто гипотетическое предположение, что если бы было соревнование и я была бы в сборной, мне пришлось бы отказаться.





– Окей. Почему вам будет трудно играть за сборную? Не хотите быть в одной комнате с людьми, которые не на вашей стороне?





– Отчасти – да. Я же письмо подписала, где есть пункт о том, что спортсмен может отказаться выступать за сборную. Если заявляешь это, отвечай за свои слова.





Находится в одной команде с людьми с противоположной точкой зрения и мне, и им, было бы, наверное, тяжело. Как играть в таких условиях? Это же не простая неприязнь к человеку из-за его характера, к примеру. У нас же не разные политические взгляды и мы периодически спорим о том, кто лучше – одни политики или другие. Сейчас вопрос не про политику. Это то, что важно в жизни в целом. Затрагивается личная свобода людей, права…





– Будете возвращаться в профессиональный спорт после декрета?





– Думаю, что это маловероятно.





– Вы как-то себе до 30 лет отмерили в шахматах.





– Ну, мне уже 27 :). Я нашла новый вид деятельности, которой хочу заниматься. Давно было такое желание. И, мне кажется, пришло время. Я созрела. Да и ситуация к этому располагает. Что это будет? Пока не буду говорить.







