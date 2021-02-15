







Фото из публикации Вадима Гигина









5 февраля 2021 года на сайте «СБ. Беларусь сегодня» вышла публикация под названием «Авантюры под бчб флагом» . Сайт принадлежит издательскому дому «Беларусь Сегодня», а авторство материала принадлежит Вадиму Гигину.





В опубликованном материале автор излагает своё видение исторических событий 20-х годов прошлого столетия и период существования Белорусской Народной Республики (БНР). Опубликованный материал сопровождается документальными доказательствами в виде фотографий того периода.





В частности, в публикации размещена фотография с подписью « Минск . 1944 год. И вот к чему пришли под бчб-флагом». На фотоснимке изображено два бело-красно-белых флага на фоне символов фашистского террора – свастики. Необходимо отметить, что фотография является черно-белой. Технические возможности того периода не позволяли делать цветные фотографии. Однако, на размещенной в публикации фотографии, полотна на фоне свастики, выделены цветом и представлены как бело-красно-белый флаг. Фактически, с помощью фоторедактора в документальное доказательство были внесены существенные изменения – выделение цветом. Более того, это единственная фотография в публикации, подпись под которой содержит не только описание снимка, но и субъективное мнение автора «вот к чему пришли под бчб-флагом».





Полагаю, что искажение документальных доказательств в публикации сделаны умышленно, с целью создать устойчивые негативные ассоциации с бело-красно-белым флагом, а подпись под снимком с личными суждениями автора, направлены исключительно на то, чтобы сформировать у читателя убеждение, умаляющее честь и достоинство людей и событий, которые проходили в нашей стране под бело-красно-белым флагом.





С 1991 года по 1995 год бело-красно-белый флаг являлся официальным государственным флагом Республики Беларусь. Под этим флагом независимая Республика Беларусь впервые участвовала в Олимпийских играх в Лиллихаммере (1994 год). Именно под бело-красно-белым флагом серебряными призёрами Игр стали конькобежец Игор Железовский и биатлонистка Светлана Парамыгина. Более того, многие подписанты этого обращения, в тот период призывались в армию Республики Беларусь, где в торжественной обстановке под бело-красно-белым флагом давали присягу на верность народу, Республике Беларусь, и выполнять требования воинских уставов, приказы командиров. Многие из нас до сих пор являются военнообязанными.





Для каждого из нас, период с 1991 да до 1995 года являлся периодом достижений в личной жизни, и эти достижения неразрывно связаны с бело-красно-белым флагом. Мы гордимся своими личными достижениями, рассказываем о них своим детям и будущему поколению.





Такая публикация, в совокупности с умышленно искаженными документальными сведениями (видоизмененной фотографии 1944 года), умаляет наше честь и достоинство в глазах окружающих, порочит в глазах молодого поколения наши достижения в историческом прошлом. А военнообязанных людей, фактически, относит к категории людей, которые давали присягу на верность преступному режиму.





Формирование такого образа в средствах массовой информации, основанное на личном мнении автора недопустимо, считает автор обращения.





По его мнению, "публикация сфальсифицированных фотодокументов, подтверждающих те или иные события, противоречит принципам мирного сообщества в Республике Беларусь. Носит направленный характер на разжигание вражды между социальными группами в Республике Беларусь, не говоря уже о том, что умаляет честь и достоинство отдельно взятого гражданина, который связывает свои жизненные успехи и достижения с бело-красно белыми символами.



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