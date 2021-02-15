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Установлен мировой рекорд в беге на 5 км
Источник материала: Партизан
Кенийка Беатрис Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 5 км. Достижение спортсменке покорилось на соревнованиях в Монако.
Как
Чепкоеч 29 лет. Она является действующей чемпионкой мира в беге на 3 000 м с препятствиями. В этой дисциплине ей также принадлежит мировое достижение - 8.44,32.
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Кенийка Беатрис Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 5 км. Достижение спортсменке покорилось на соревнованиях в Монако.
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