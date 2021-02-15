Установлен мировой рекорд в беге на 5 км

передает ТАСС, время Чепкоеч составило 14 минут 43 секунды, что на секунду лучше прежнего мирового рекорда, который принадлежал нидерландке Сифан Хассан. КакТАСС, время Чепкоеч составило 14 минут 43 секунды, что на секунду лучше прежнего мирового рекорда, который принадлежал нидерландке Сифан Хассан.





Чепкоеч 29 лет. Она является действующей чемпионкой мира в беге на 3 000 м с препятствиями. В этой дисциплине ей также принадлежит мировое достижение - 8.44,32.