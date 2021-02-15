Цепь солидарности в Москве с БЧБ: российские женщины – вслед за белорусскими

Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье несколько сотен активисток выстроились в «Цепь солидарности и любви».

Акция прошла на Старом Арбате, у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, основная ее цель — выразить поддержку женщинам-политзаключенным, сообщает Новая газета .

Издание отмечает, что акцию российские активистки стали проводить вслед за белорусскими, там женщины использовали бело-красно-белую символику в знак протеста против действий Лукашенко. В Москве на акции собрались не только сотни активисток, но и рекордное число разнообразных провокаторов.





Фото Влад Докшин, Новая газета

«В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — так акцию описали сами организаторы.











