"В прессе пишут, в интернете, что это сенсация. Но аналитики и тренеры могли прогнозировать такой результат. Конечно, приятный успех. Еще в процессе гонки понимал, что вряд ли кто-то помешает ей завоевать медаль, поэтому позвонил личному тренеру спортсменки Сергею Некрасову и поздравил с успехом. Понимал, что у Анны будет прорыв. Причем, скорее всего, в спринте, где она сумеет сделать два рубежа "на ноль", — сказал Сыман в эфире программы "Спортклуб" на