В семи районах почти не осталось безработных. Почему так могло произойти

FINANCE.TUT.BY рассказывает, какие это районы и почему там могло почти не остаться безработных. рассказывает, какие это районы и почему там могло почти не остаться безработных.





Так, в Брестской области в Каменецком районе, по официально статистике, на конец декабря прошлого года было зарегистрировано 3 безработных, это 0,02% от экономически активного населения, а в Брестском — 7 человек или 0,04%. Число официальных безработных в этих районах упало на 40% и 50% соответственно к ноябрю прошлого года. Выше всего уровень зарегистрированной безработицы в Брестской области в Дрогичинском и Ивановском районах — по 0,4%. Эти данные Белстат приводит со ссылкой на информацию облисполкомов и Мингорисполкома.





В Берестовицком районе Гродненской области уровень зарегистрированной безработицы на конец прошлого года был на уровне 0,03%. Официальными безработными были 2 человека. Такой же уровень безработицы — 0,03% — в Дзержинском (10 человек), Минском (43), Червенском (4).





В Шкловском районе — 0,04% или 5 человек.





«Люди не привыкли бедно жить, пытаются заработать». Как живет район, где меньше всего безработных





При этом больше чем в 35 районах уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,1% от экономически активного населения. Выше всего этот показатель в Полоцком и Поставском районах — по 0,5%.





Минске как минимум последние 2 года уровень зарегистрированной безработицы держится на уровне 0,1% от экономически активного населения.





Не исключено, что в 2021 году число зарегистрированных в службах занятости вырастет. В декабре прошлого года чиновникам поручили немедленно заняться трудоустройством безработных. «Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите того, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — заявлял Александр Лукашенко.





При этом фактическая безработица в Беларуси заметно выше, чем официальная. В четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от численности рабочей силы. Об этом говорят данные выборочного обследования Белстата по методологии Международной организации труда. В численном выражении безработными в четвертом квартале прошлого года были около 210 тысяч человек.





Почему в некоторых районах почти «победили» безработицу?





Одной из основных причин, по которым белорусы могут не регистрироваться в центрах занятости, — может быть низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — две базовые величины (58 рублей). За эти деньги можно купить чуть больше 50 килограммов картошки. Но по факту средний размер пособия находится в пределах 30 рублей.





Напомним, в программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы были указаны планы по «совершенствованию механизма материальной поддержки безработных путем привязки размера пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума». То есть пособие хотели поднять до БПМ, в конце прошлого года этот показатель составлял 258,11 рубля. Эти новшества намеревались подготовить в 2016—2017 годах. Также планировалось введение системы страхования от безработицы, решением этого вопроса намеревались заняться в 2016-м, под это было запланировано выделение денег. Но на практике до изменений не дошло.





В 2020 году из-за пандемии правительство предлагало поддержать работников тех предприятий, которые вынужденно находятся в простое, а также тех, кого наниматели перевели на неполную занятость. Этим работникам хотели доплачивать до минимальной зарплаты, которая тогда составляла 375 рублей. Такие доплаты вводили указом № 178 с 1 мая по 31 июля. Для бюджетных организаций это было сделано указом № 179.





В нынешней пятилетке — 2021−2025 годы — чиновники не намерены, по всей видимости, пока возвращаться к вопросу повышения пособия по безработице для всех категорий населения и возможному введению страховки по безработице. В ближайшие два года чиновники хотят поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения только для двух групп населения: тех, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и людей предпенсионного возраста (которым до выхода на заслуженный отдых остается не больше 5 лет).





Еще один момент — в центрах занятости предлагают в основном те же вакансии, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий. Это также может быть одной из причин, по которой безработные не спешат регистрироваться в центрах.





Кроме того, явно есть необходимость привести в порядок информацию в общереспубликанском банке вакансий. К актуальности информации, которая размещена в банке, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года). Есть вопросы и по актуальности информации на сайте банка вакансий. К примеру, сейчас здесь размещены данные по ситуации в сфере занятости и безработице в январе-сентябре прошлого года, более актуальной информации нет.





Есть вопросы и к электронным ярмаркам вакансий: заявленные наниматели не всегда отвечают на вопросы по вакансиям, а некоторые если и отвечают, то предлагают задавать интересующие вопросы уже по телефону или при личной встрече.





Как в Беларуси в 2017 году пытались «победить» безработицу





Александр Лукашенко в 2017 году ранее требовал к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.





Однако тогда победить безработицу не удалось. Впрочем, эксперты это и предполагали, что трудоустроить всех безработных можно только если на бумаге.







