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Чудеса! Беларусь вошла в топ-15 стран-экспортеров помидоров в мире

15.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь заняла 15-е место в мировом рейтинге стран, экспортирующих помидоры. Рейтинг основан на данных 2019 года.




В 2019 году от экспорта помидоров получила 52,2 млн долларов. Белорусские поставки томатов составили 0,6% всего экспорта этих продуктов в мире, приводит Thinktanks.by данные Worldstopexports.

При этом Беларусь продемонстрировала снижение помидорного экспорта на 27,4% по сравнению с 2015 годом.

Самыми быстрорастущими экспортерами томатов с 2015 года являлись: Азербайджан (рост на 227,3%), Марокко (рост на 44,8%), Китай (рост на 41,1%) и Португалия (рост на 25,9%).

Общие мировые продажи всех томатов, экспортируемых странами, составили в 2019 году около 9 миллиардов долларов.

Вот как выглядит топ-15 стран, больше всего заработавших на экспорте томатов в 2019 году:

Мексика: 2,2 миллиарда долларов США (24,1% от общего объема экспорта томатов).

Нидерланды: 2 миллиарда долларов (22%)

Испания: 1,1 миллиарда долларов (11,7%)

Марокко: 765,2 млн долларов (8,5%)

Франция: 381,5 млн долларов (4,3%)

Канада: 379,2 миллиона долларов (4,2%)

Бельгия: 308,9 млн долларов (3,4%)

Турция: 303,1 миллиона долларов (3,4%)

США: 291,7 млн ​​долларов (3,3%)

Китай: 200,2 млн долларов (2,2%)

Азербайджан: 189,3 миллиона долларов (2,1%)

Италия: 131,8 млн долларов (1,5%)

Польша: 71,1 млн долларов (0,8%)

Португалия: 67,6 млн долларов (0,8%)

Беларусь: 52,2 млн долларов (0,6%)
 
 
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Беларусь заняла 15-е место в мировом рейтинге стран, экспортирующих помидоры. Рейтинг основан на данных 2019 года.
 
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