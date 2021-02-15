Макей надеется на восстановление отношений с Евросоюзом













РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Продолжающиеся с августа акции протеста в Беларуси и реакция на них властей спровоцировали введение санкций против белорусских чиновников и предприятий странами Европейского союза и США. Поддержку Минску продолжает оказывать Россия. При этом говорить о том, что во внешней политике страны остался только российский вектор, было бы неправильно, заявил в интервьюминистр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр. По его словам, отношения с Европейским союзом не прекращались. «Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — сказал он.





По мнению Макея, трудности в отношениях с ЕС — временные: «Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеет важное значение и для Европы». У Минска продолжаются телефонные контакты со странами Европейского союза. «Даже по телефону они прислушиваются к некоторым аргументам, и я вижу, что рано или поздно эти наши официальные аргументы дойдут до них. И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня», — выразил надежду глава белорусского дипломатического ведомства.





«Все позитивные моменты для всех — и для европейцев, и для белорусов — за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью», — напомнил Макей. «Если они хотят отрицать очевидное и не работать с нынешней властью — это их право. <…> Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации. Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобн Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила», — резюмировал министр.





По оценке Евросоюза, общая ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в Беларуси значительно ухудшилась в преддверии, во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года, которые ЕС объявил несвободными и несправедливыми.



