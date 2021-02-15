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«Приехали и слава богу». Что известно о видео, на котором медики скорой помощи ползут по снегу

15.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеграм-каналах распространяется видео, где работники «скорой помощи», ползут по снегу. Что это было?


Скриншот с видео

TUT.BY узнал некоторые подробности.
 
По информации телеграм-канала «Бобруйск Online», видео снято в деревне Михалёво-2, которая находится в Бобруйском районе. Это примерно в 12 километрах от города.



В ролике видно, как медики скорой помощи ползут по снегу. Родственница одной из местных жительниц рассказала нам, что «скорую» вызвали сразу для троих человек с температурой, а помимо медиков пришлось звонить и в МЧС. Спасатели несли медицинские принадлежности на носилках, а работники «скорой» пробирались к дому ползком.

— Поскольку, если встать на ноги, можно было по пояс провалиться, — отметила жительница.

Получить оперативное подтверждение такого вызова в МЧС в воскресенье вечером нам не удалось.

Здесь находится деревня Михалёво-2. Скриншот Google Maps
Мы попробовали связаться с Еленой — матерью ребенка с температурой, которому в том числе вызывали скорую. Однако женщина отказалась комментировать ситуацию, тем не менее признав, что ситуация имела место быть 13 февраля — в субботу.

— Врачи приехали, и слава богу. Я никакую информацию давать не буду, — сказала Елена по телефону корреспонденту TUT.BY.

Местная жительница же добавила, что сегодня кто-то звонил [семье, вызвавшей «скорую»] и осведомлялся, нужна ли помощь. Насколько известно родственникам местных жителей, дорога уже почищена.

Отметим, что в Бобруйском районе последние дни действительно выдались снежными. Еще до выходных ГАИ рекомендовала водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным, а журналисты издания «Вечерний Бобруйск» назвали сложившиеся погодные условия «снежным апокалипсисом».
 
 
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В телеграм-каналах распространяется видео, где работники «скорой помощи», ползут по снегу. Что это было?
 
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