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Расследователь Bellingcat назвал "индустрией убийств" работу агентов ФСБ

15.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что агенты ФСБ, участвующие в отравлениях практически "работают в индустриальном режиме". В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Грозев заявил, что группа, деятельность которой расследовал журналист, разрабатывает примерно по десять человек в год.

Фото с сайта https://www.kasparov.ru

"Они работают не в каком-то точечном режиме. Они работают на индустриальном режиме. У них есть списки, они ведутся там в какой-то номенклатуре… Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, — это примерно 10 разных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств", — сказал он. 

По словам Христо Грозева, расследовали общались с бывшими российскими силовиками, которые работали на руководящих должностях, но сейчас живут в Европе. "Они сказали: абсолютно невозможно, чтобы НИИ-2 получило доступ к химическим веществам, до таких ядов ключевых, причем запрещенных, без подписей второй инстанции. В этом случае — это ФСО. Это чисто из внутренней безопасности самого господина президента — нельзя, чтобы ФСБ сами работали с такими химическими веществами", — заявил журналист в эфире. 

За последние месяцы Bellingcat и издание The Insider опубликовали несколько расследований. Расследователи утверждают, что сотрудники НИИ-2 ФСБ России могут быть причастны как минимум трем убийствам: журналиста и правозащитника Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева. Журналисты заявили также, что та же за оппозиционным журналистом и политиком Владимиром Кара-Мурзой ездила та же "группа отравителей", что и за Алексеем Навальным. Кара Мурза раннее заявлял о попытках сотрудников ФСБ отравить его.
 
 
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Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что агенты ФСБ, участвующие в отравлениях практически "работают в индустриальном режиме". В...
 
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