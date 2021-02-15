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Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме против путча

15.02.2021 10:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Мьянме вновь сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, протестуя против захвата власти военными.

В Янгоне в воскресенье, 14 февраля, одетые в белое студенты прошли маршем по центру крупнейшего города страны, неся транспаранты с требованием освободить фактического руководителя Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Кроме того, по улицам мегаполиса ездила, громко сигналя, колонна автобусов. По столице страны Нейпьидо разъезжал кортеж автомобилей и мотоциклов. Во многих других городах также прошли акции протеста, передает DW.

Полиция Мьянмы применяет силу против мирных демонстрантов. Вечером в воскресенье силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается. Пока неизвестно, был ли в результате кто-то ранен и какими пулями стреляли силовики - боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером того же дня было введено большое количество танков. Интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год и арестовав Аун Сан Су Чжи и других политиков. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты против путчистов. Госпереворот положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны.

 
 
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В Мьянме вновь сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, протестуя против захвата власти военными.
 
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