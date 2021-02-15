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В Беларуси началась неделя родного языка. За мову не будут арестовывать?

15.02.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси проводит с 15 по 22 февраля неделю родного языка.

Она приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

В рамках недели запланирован ряд мероприятий.

В частности, сегодня неделя откроется круглым столом “Акадэмік Яўхім Карскі – заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф”. 

Он состоится в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси.

С программой недели можно ознакомиться здесь.
 
 
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Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси проводит с 15 по 22 февраля неделю родного языка.
 
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