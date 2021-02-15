На Полесье людей вызывают на допросы по делу Андрея Александрова









Известно, что в Полесском регионе должны допросить более десяти человек. Все они имеют статус свидетеля по уголовному делу задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, информирует «Полесская Весна».





Людям задают около 20 примерно одинаковых вопросов, касающихся оплаты штрафов, присужденных за участие в политических акциях. Также спрашивают о том, по своей ли инициативе люди участвовали в "несанкционированных массовых мероприятиях " и просят показать в телефонах переписку с фондом солидарности ByHelp.





Также спрашивают, знают ли люди, кому еще могли помочь в оплате штрафов Александров или Злобина.





Бывший заместитель директора информационного агентства БелаПАН Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина под стражей с 12 января. Власти обвинили их в финансировании протестов путем оплаты штрафов. Против них возбудили уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".





Белорусское правозащитное сообщество признало Александрова и Злобину политзаключенными.