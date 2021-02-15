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На Полесье людей вызывают на допросы по делу Андрея Александрова

15.02.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Людей допрашивают в Гомеле, Мозыре и Калинковичах, сообщает Радио Свабода.



Известно, что в Полесском регионе должны допросить более десяти человек. Все они имеют статус свидетеля по уголовному делу задержанного журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, информирует «Полесская Весна».

Людям задают около 20 примерно одинаковых вопросов, касающихся оплаты штрафов, присужденных за участие в политических акциях. Также спрашивают о том, по своей ли инициативе люди участвовали в "несанкционированных массовых мероприятиях " и просят показать в телефонах переписку с фондом солидарности ByHelp.

Также спрашивают, знают ли люди, кому еще могли помочь в оплате штрафов Александров или Злобина.

Бывший заместитель директора информационного агентства БелаПАН Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина под стражей с 12 января. Власти обвинили их в финансировании протестов путем оплаты штрафов. Против них возбудили уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Белорусское правозащитное сообщество признало Александрова и Злобину политзаключенными.
 
Теги: Гомель
 
 
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Людей допрашивают в Гомеле, Мозыре и Калинковичах, сообщает Радио Свабода.
 
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