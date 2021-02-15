Стала известна возможная дата встречи и тема переговоров Лукашенко и Путина





информирует РБК. Как сообщалось ранее, Кремль готовит новую официальную встречу Лукашенко и Путина. Пока официально не названы точная дата и место официального визита, но скорее всего этого произойдет уже в ближайшие недели и, уже традиционно - в Сочи. Главой МИДа Беларуси уже озвучены некоторые темы, которые будут звучать на переговорах,РБК.





По словам Владимира Макея, переговоры планируются на конец февраля 2021-го года. Он заметил, что, прежде всего, Лукашенко хочет поговорить с Путиным об интеграции. Работа над которой, по словам министра, не останавливалась не из-за пандемии, не из-за протестов в Беларуси.





- На столе перед президентами будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений (отношений России и Беларуси - Прим.), - пояснил глава белорусской дипломатии.





Но не исключено и обсуждение российских кредитов для Беларуси. По словам Макея, может на встрече прозвучать и кредитно-финансовая тема.





- Это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались ранее, - уточнил он.





Уточним, что ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина не был столь однозначен, уточняя, что повестка встречи еще не сформирована до конца.





Напомним также, что во время ВНС появилась информация о том, что Лукашенко может попросить у Путина новый креди на 3 миллиарда долларов.





В белорусском Минфине такую информацию официально не подтвердили.