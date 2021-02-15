







Журналисты поинтересовались, как министр иностранных дел относится к тому, что национальную символику власти хотят признать экстремистской. В ответ министр иностранных дел заявил, что "к истории нужно относиться бережно".





Вопрос флага он назвал сложным и предложил провести на этот счет конференцию историков.





"Что касается флага, я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение. Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен Годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения не привели к тому, что это наоборот вызовет какое-то отторжение в части общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения", — ответил Макей.





Как известно, петицию за признание бело-красно-белого экстремистским подписали немногим более 100 человек. Противоположную петицию — за сохраниние национального флага более 103 тысяч.





Макей подчеркнул, что решение еще не принято.





Бело-красно-белый флаг летом и осенью 2020-го стал настоящим символом массовых протестов. После этого милиционеры стали составлять протоколы почти за любое сочетание белого и красного — даже за лампасы на штанах.





Кстати, Макей сообщил, сколько дипломатов уволилось во время протестов. Он опроверг данные, будто из МИД уволились 70-100 человек. "Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство", — подчеркнул он.



