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Макей перечит Лукашенко? "К истории нужно относиться бережно" заявил он о запрете БЧБ
Источник материала: Партизан
"Я вижу и знаю, что под этим флагом совершалось много преступлений, но надо все взвесить с точки зрения будущего развития нашего государства", — так Владимир Макей в
Журналисты поинтересовались, как министр иностранных дел относится к тому, что национальную символику власти хотят признать экстремистской. В ответ министр иностранных дел заявил, что "к истории нужно относиться бережно".
Вопрос флага он назвал сложным и предложил провести на этот счет конференцию историков.
"Что касается флага, я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение. Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен Годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения не привели к тому, что это наоборот вызовет какое-то отторжение в части общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения", — ответил Макей.
Как известно, петицию за признание бело-красно-белого экстремистским подписали немногим более 100 человек. Противоположную петицию — за сохраниние национального флага более 103 тысяч.
Макей подчеркнул, что решение еще не принято.
Бело-красно-белый флаг летом и осенью 2020-го стал настоящим символом массовых протестов. После этого милиционеры стали составлять протоколы почти за любое сочетание белого и красного — даже за лампасы на штанах.
Кстати, Макей сообщил, сколько дипломатов уволилось во время протестов. Он опроверг данные, будто из МИД уволились 70-100 человек. "Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство", — подчеркнул он.
Министр заявил, что во время протестов из МИД ушли около 5-6% сотрудников. "Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, если дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо", — цитирует Макея
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"Я вижу и знаю, что под этим флагом совершалось много преступлений, но надо все взвесить с точки зрения будущего развития нашего государства", — так Владимир Макей...
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