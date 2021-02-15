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В воскресенье на акциях протеста в Беларуси задержали не менее 106 человек

15.02.2021 11:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В воскресенье на акциях протеста в Беларуси задержали не менее 106 человек
Фото: МВД
На традиционных воскресных акциях протеста в Беларуси 14 февраля задержано не менее 106 человек.

В ночь на 14 февраля на турбазе «Огонек» под Смолевичами ОМОН разогнал концер группы «Разбитое сердце пацана», на котором, по утверждению МВД, собрались «активисты деструктивных телеграм-каналов». Задержано по меньшей мере 68 человек, правозащитникам лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» известны имена 33 задержанных.

Под Молодечно была открыта «дикая охота» на лыжников: милиция задержала 19 человек. МВД заявило, что под видом лыжного пробега в лесу прошел «несанкционированный митинг с использованием незарегистрированной символики». Правозащитникам известны имена 10 задержанных.

В Солигорске также задержаны 19 человек — они гуляли в парке Четырех стихий. Среди доставленных в отдел милиции — участники страйка на «Беларуськалии».

Сегодня должны пройти суды над задержанными. Возможно, после объявления официальных данных МВД цифра 106 человек увеличится.
 
 
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