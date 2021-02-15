Источник материала: UDF



Фото: МВД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В воскресенье на акциях протеста в Беларуси задержали не менее 106 человек Сегодня должны пройти суды над задержанными.

В ночь на 14 февраля на турбазе «Огонек» под Смолевичами ОМОН разогнал концер группы «Разбитое сердце пацана», на котором, по утверждению МВД, собрались «активисты деструктивных телеграм-каналов». Задержано по меньшей мере 68 человек, правозащитникам лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» известны имена 33 задержанных.Под Молодечно была открыта «дикая охота» на лыжников: милиция задержала 19 человек. МВД заявило, что под видом лыжного пробега в лесу прошел «несанкционированный митинг с использованием незарегистрированной символики». Правозащитникам известны имена 10 задержанных.В Солигорске также задержаны 19 человек — они гуляли в парке Четырех стихий. Среди доставленных в отдел милиции — участники страйка на «Беларуськалии».Сегодня должны пройти суды над задержанными. Возможно, после объявления официальных данных МВД цифра 106 человек увеличится.