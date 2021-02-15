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А это вообще суд? Минчанку оштрафовали за... оранжевую ленту

15.02.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительницу Минска Наталью Сибираткину признали виновной в проведении несанкционированного массового мероприятия и оштрафовали на 30 базовых величин.

Арест в качестве наказания назначить не смогли, потому что у женщины есть полуторагодовалый сын.

Суть правонарушения заключалась в том, что минчанка наклеила на окно оранжевую ленту. Милиционер посчитал, что это пикет, и составил на Наталью протокол по ст. 23.34 КоАП за якобы БЧБ-флаг на окне. 

При этом в рапорте, который составил сотрудник правоохранительных органов, и который есть в деле, он честно написал, что "на белой фрамуге окна наклеена оранжевая лента", сообщает телеграм-канал правозащитников "Вясна назірае".

Судью это расхождение не смутило, и она выписала Наталье Сибираткиной максимальный штраф, предусмотренный ст. 23.34 КаАП.

В белорусских судах в последнее время то и дело оказываются "оргинальные" дела. В Гродно штрафом в 20 базовых величин наказали обладательницу штанов с БЧБ-лампасами, также посчитав, что она устроила пикет. Причем женщина заявила в суде, что штаны она покупала несколько лет назад.

В том же Гродно протокол по факту проведения пикета составили на хозяина гномика — игрушка стояла в окне квартиры с флагом в руке.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жительницу Минска Наталью Сибираткину признали виновной в проведении несанкционированного массового мероприятия и оштрафовали на 30 базовых величин.
 
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