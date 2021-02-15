В Гомеле вынесли приговор за взятки 36-летней экс-идеологу города









TUT.BY . Дегтяревой назначили наказание в 4 с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 350 базовых (10 150 рублей), Кирилло получил штраф в 500 б.в. (14,5 тыс. рублей), сообщает





Прокурор, напомним, просил для экс-чиновницы наказание в виде пяти лет лишения свободы, для Кирилло — штраф в 1 тыс. базовых (29 тысяч рублей).





Смарт-часы, планшет и деньги. В Гомеле за взятки судят бывшего главного идеолога города

Напомним, начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года.





По версии следствия, она, являясь госслужащей, брала взятки, начиная с сентября 2014 года по март 2020-го. Деньги якобы получала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.





В деле около десяти эпизодов. В них фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также тех, кто эти концерты организовывал — частное унитарное предприятие «Арт-Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов». Но обвиняемый по делу в суде только один из них — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.





Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки в виде смарт-часов и планшета.





И Дегтярева, и Кирилло вину признали полностью. У обоих были явки с повинной и чистосердечное признание.



















