Сретение. По сегодняшней погоде можно делать прогнозы на весну

Если день будет солнечным – следует ждать урожайного года, а если будет снег и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.





Если на Сретение тепло и солнечно, то и весна будет такой же.





Если в этот день снежок, то весна будет затяжной и дождливой.





Если на Сретение с крыш капает, зима будет еще долго.





Если в этот день не видно солнышка – ожидай суровых морозов.





Ветер в этот день – к урожаю плодовых деревьев.





Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если этот день не будет видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.





Если солнце перед закатом выглянет – придут поздние морозы.







