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Сретение. По сегодняшней погоде можно делать прогнозы на весну

15.02.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день внимательно следят за погодой.

Сретение. По сегодняшней погоде можно делать прогнозы на весну
ЕРА
Если день будет солнечным – следует ждать урожайного года, а если будет снег и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.

Если на Сретение тепло и солнечно, то и весна будет такой же.

Если в этот день снежок, то весна будет затяжной и дождливой.

Если на Сретение с крыш капает, зима будет еще долго.

Если в этот день не видно солнышка – ожидай суровых морозов.

Ветер в этот день – к урожаю плодовых деревьев.

Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если этот день не будет видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.

Если солнце перед закатом выглянет – придут поздние морозы.
 
 
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15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день внимательно следят за погодой.
 
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