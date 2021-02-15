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Сретение. По сегодняшней погоде можно делать прогнозы на весну
Источник материала: Партизан
15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день внимательно следят за погодой.
ЕРА
Если день будет солнечным – следует ждать урожайного года, а если будет снег и ударят морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной.
Если на Сретение тепло и солнечно, то и весна будет такой же.
Если в этот день снежок, то весна будет затяжной и дождливой.
Если на Сретение с крыш капает, зима будет еще долго.
Если в этот день не видно солнышка – ожидай суровых морозов.
Ветер в этот день – к урожаю плодовых деревьев.
Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если этот день не будет видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.
Если солнце перед закатом выглянет – придут поздние морозы.
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15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день внимательно следят за погодой.
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