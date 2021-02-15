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Юрист: Правовой дефолт начался с насильственного изменения состава ЦИК

15.02.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Базовые потребности удовлетворены, значит, человеку больше ничего не нужно. Такова логика белорусских чиновников, считает Сергей Гасоян, правовед и бывший руководитель юридической службы штаба Валерия Цепкало.

Юрист: Правовой дефолт начался с насильственного изменения состава ЦИК
глава ЦИК Виктор Гончар у здания ЦИК в тот момент, когда его туда не пустили по приказу Лукашенко, архивное фото 1996 года
Об этом он заявил в  передаче «Умные люди» на  youtube-канале «Белорусы и рынок».

— Что, по мнению белорусских чиновников, нужно рядовому белорусу? Чарка, шкварка, на ночь слишком много не ешьте. То есть все сводиться к банальным бытовым потребностям. Канализация работает, магазины работают, на работу можно добраться. Что тебе еще нужно? Не лезь никуда. 

Когда люди заявляют, что им сверх этого еще что-то нужно, чиновники искренне удивляются.  Я рассматриваю такое отношение госслужащих к людям, как неуважение, - сказал Сергей Гасоян.

Говоря о том, как скоро Беларусь может выйти из правового дефолта, юрист отметил, что  этот процесс может затянуться.

— За  26 лет мы воспитали три поколения чиновников,  которые стоят на страже этой системы. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя. Щелчком пальца это не сделаешь. В состав руководящих органов должны прийти люди, действительно уважающие закон, уважающие  простые принципы гуманизма. И они должны изменить это законодательство, - сказал Сергей Гасоян.

Юрист отметил, что грубые нарушения закона начались не в прошлом году, а намного раньше.

—  Для меня точкой отсчета стало насильственное изменение состава ЦИК и назначение Ермошиной. Это было сделано вне Конституции. Потом ласточки прилетели в 2010 году, когда на площади, за  полтора часа был жестко разогнан митинг. Мы уже тогда видели, как власть может действовать в отношении людей, которые лишь заявили о своем несогласии с нею, - пояснил Сергей Гасоян.

Юрист считает, что в дальнейшем действующее руководство страны будет пытаться «навязать» людям  новую редакцию Конституции, в которой главенствующую роль будет играть «некий псевдо-конституционный орган, такой как, например Всебелорусское народное собрание». Все это будет делаться лишь с одной целью: сохранить имеющуюся  вертикаль власти.
 
 
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Базовые потребности удовлетворены, значит, человеку больше ничего не нужно. Такова логика белорусских чиновников, считает Сергей Гасоян, правовед и бывший...
 
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