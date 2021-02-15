Юрист: Правовой дефолт начался с насильственного изменения состава ЦИК

Умные люди » на youtube-канале «Белорусы и рынок». Об этом он заявил в передаче «» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





— Что, по мнению белорусских чиновников, нужно рядовому белорусу? Чарка, шкварка, на ночь слишком много не ешьте. То есть все сводиться к банальным бытовым потребностям. Канализация работает, магазины работают, на работу можно добраться. Что тебе еще нужно? Не лезь никуда.





Когда люди заявляют, что им сверх этого еще что-то нужно, чиновники искренне удивляются. Я рассматриваю такое отношение госслужащих к людям, как неуважение, - сказал Сергей Гасоян.





Говоря о том, как скоро Беларусь может выйти из правового дефолта, юрист отметил, что этот процесс может затянуться.





— За 26 лет мы воспитали три поколения чиновников, которые стоят на страже этой системы. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы все вернулось на круги своя. Щелчком пальца это не сделаешь. В состав руководящих органов должны прийти люди, действительно уважающие закон, уважающие простые принципы гуманизма. И они должны изменить это законодательство, - сказал Сергей Гасоян.





Юрист отметил, что грубые нарушения закона начались не в прошлом году, а намного раньше.





— Для меня точкой отсчета стало насильственное изменение состава ЦИК и назначение Ермошиной. Это было сделано вне Конституции. Потом ласточки прилетели в 2010 году, когда на площади, за полтора часа был жестко разогнан митинг. Мы уже тогда видели, как власть может действовать в отношении людей, которые лишь заявили о своем несогласии с нею, - пояснил Сергей Гасоян.





Юрист считает, что в дальнейшем действующее руководство страны будет пытаться «навязать» людям новую редакцию Конституции, в которой главенствующую роль будет играть «некий псевдо-конституционный орган, такой как, например Всебелорусское народное собрание». Все это будет делаться лишь с одной целью: сохранить имеющуюся вертикаль власти.







