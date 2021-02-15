Член сборной и призер чемпионата страны: как минимум 10 политзеков связаны со спортом

Силовики продолжают возбуждать новые уголовные дела против соотечественников по политическим мотивам.





Трибуна . Среди политзаключенных хватает тех, кто связан со спортом. Это не только футбольные фанаты, которых власть давно недолюбливает, но и атлеты с тренерами. В настоящий момент известно минимум о десятке жертв репрессий, кто любит спорт либо активно им занимается, пишет





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Два болельщика БАТЭ пошли по разным эпизодам

Активный фанат БАТЭ Евгений Петроченко одним из первых получил реальный срок после президентских выборов-2020. Вечером 9 августа борисовчанин отправился на протесты в родном городе, где поучаствовал в стычке с силовиками. На видео МВД можно разглядеть, как Евгений не убегает от носителей формы, вооруженных дубинками, и пытается оказать им сопротивление.













На следующий день Евгения задержали возле собственного подъезда, жестко вытащив из автомобиля. По словам лучшей подруги фаната Юлии, парня ударили дубинкой по голове, после чего он потерял сознание. На Петроченко завели уголовное дело по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Несмотря на отсутствие претензий к подозреваемому со стороны милиционеров и отличные характеристики с работы, борисовчанина осудили на три с половиной года колонии общего режима. Петроченко отбывает срок в шкловской ИК №17.





За решетку угодил еще один поклонник БАТЭ – Андрей Короленя.

За два дня до выборов парень участвовал в протестном велопробеге. По версии следствия, сотрудники ГАИ потребовали, чтобы Короленя остановился, однако тот не отреагировал, после чего началось задержание. Этот эпизод засняли прохожие. На кадрах видно, как в задержании участвуют два гаишника, к которым чуть позже присоединился еще один. В один из моментов Короленя упал на землю вместе с милиционерами, которые заломили велосипедисту руки и защелкнули на них наручники.

















Как оказалось на суде, Андрей нанес побои силовикам, которые, правда, не повлекли расстройство здоровья. Также поклонник БАТЭ разорвал одному из гаишников форменную рубашку и брюки. Белорусское правосудие квалифицировало поступок Королени по статье 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок) и назначило наказание на 2 года колонии общего режима. Сейчас парень находится в бобруйской ИК №2.





Осудили трех фанов МТЗ-РИПО

В конце сентября задержали стразу трех фанатов канувшего в лету клуба МТЗ-РИПО – братьев Тамаза и Тимура Пипий и их друга Виталия Шишлова. Последний признался, что якобы распылил слезоточивый газ в салон машины сотрудников милиции после инаугурации Лукашенко. Это стало известно благодаря видео СТВ, где Шишлов с заплаканными глазами и со связанными руками признается, что участвовал в протестах.









Параллельно задержали братьев Пипий: Тимура в Минске, Тамаза – в Гродно . При этом родственникам несколько дней не называли местоположение парней. Вскоре всю тройку перевели в СИЗО №1 на Володарского, что указывало на возбуждение уголовного дела. Братьев Пипий подозревали в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РБ (Массовые беспорядки), а Виталия Шишлова сразу по двум – части 1 статье 293 и статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





Позже братьям переквалифицировали статьи. Сейчас Тимур подозревается в нарушение статьи 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а Тамаз – в части 2 статьи 293 УК РБ (Участие в массовых беспорядках). Оба продолжают находиться в столичном СИЗО №1.





Ждут суда два фаната «Волны»

Вечером 9 августа возле пинского райисполкома собралось около тысячи несогласных с итогами выборов. К месту событий прибыла милиция, которую протестующие призвали перейти на сторону народа. Но силовики не вняли уговорам, а после начались столкновения. По сообщениям очевидцев, милиции, применившей спецсредства, только за полночь с трудом удалось утихомирить народный гнев.





На следующий день задержали двух фанатов местной «Волны» – старых друзей Олега Рубца и Даниила Богната. Их родственники не знают, как именно и при каких обстоятельствах происходил арест. При задержании Рубца сильно избили. Всю последующую информацию про Олега и Даниила близкие получали только от сокамерников и адвокатов. Всего силовики 10 августа бросили за решетку пятерых пинчан. На данный момент Рубец и Багнат содержатся в СИЗО №6 в Барановичах и обвиняются по части 2 статьи 293 УК РБ (Участие в массовых беспорядках).





Экс-члена сборной обвиняют в массовых беспорядках

Денис Марусевич – мастером спорта сразу по трем видам: карате, рукопашному бою и армейскому рукопашному бою. Парень даже входил в сборную Беларуси по карате и до июля 2020 года служил по контракту в 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде. Марусевич, как и множество белорусов, не поверил в итоги президентских выборов и вечером 10 августа вышел на улицы Бреста , где безоружный народ противостоял силовикам, применявшим спецсредства и свето-шумовые гранаты.





«Я не могу оставаться в стороне, когда перед строем ОМОНа на коленях стоят девочки и старики и просят их не бить, потому что они не враги. Я не могу себе позволить в такие моменты сидеть в барах и пить пиво, как некоторые. Не могу. Надо было растить меня трусом», – пересказывать теперь слова Дениса его мать Людмила.





13 августа Марусевича задержали. Сперва спортсмена забрали на трое суток, а через месяц увезли насовсем. Сейчас Денис находится в брестском СИЗО №7, где ему инкриминируют часть 2 статьи 293 УК РБ (Участие в массовых беспорядках).





«Надо было растить меня трусом». История мастера спорта по карате из Бреста, которому за протесты грозит 8 лет





Призера ЧБ посадили на три года





Дмитрий Галко - известный бодибилдир в определенных кругах. Минчанин брал бронзу на чемпионате Беларуси-2019 и участвовал в Arnold Classic Europa-2019 (Men’s Physique Master’s). Также Галко подписал письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия.





Дмитрия брутально задержали 21 октября. Спортсмена серьезно избили – в БСМП врачи диагностировали у него ЧМТ средней степени тяжести, сотрясение головного мозга и межмышечную гематому правого бедра из-за около полусотни ударов в ту область. После избиения Галко два дня пролежал в больнице.





Затем бодибилдера отправили в столичное СИЗО №1. По версии следствия, 16 сентября Дмитрий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, озвучил угрозу применения насилия и наносил удары по руке участкового инспектора Павла Мацкевича, который держал камеру. Согласно обвинению, имущественный ущерб для милицейской аппаратуры составил 546 рублей. Интересно, что после контакта с рукой милиционера видеокамера опустилась вниз, но не упала, продолжая писать звук и видео.





Галко свою вину отрицал. Суд признал его виновным по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Приговор – три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого Галко обязали выплатить тысячу рублей компенсации морального вреда Мацкевичу и возместить ущерб за камеру.





Тренер получил срок за «фашиста» в адрес силовика





Придется раскошелиться и тренеру по футболу из Волковыска Олегу Фомину. Его вместе с супругой Анастасией Фоминой обвинили в насилии над сотрудником милиции Вячеславом Ивановым,. 15 августа у семьи состоялась бурная дискуссия с носителем формы. Дошло до потасовки. Ро показаниям потерпевшего Фомин назвал его фашистом и грозил физической расправой.





На суде Фомины вины не признали, заявляя, что драку начал сам Иванов. Суд приговорил тренера по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) к двум с половиной годам колонии общего режима. Также Фомин, находясь в гроденской тюрьме №1, должен выплатить милиционеру две тысячи рублей за моральный и физический ущерб. Супруга получила полтора года домашней «химии».





Закрыли бойца ММА

Среди заслуг Егора Храмени - победа на открытом Кубке Беларуси по MMA. Всего единоборствам бобруйчанин отдал уже десять лет. Кроме ММА Храменя регулярно участвовал в уличных боях «Стрелка». 9 августа спортсмен якобы «совершил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности», наносил удары в голову и распылял перцовый баллончик.





«Если бы я нанес удар, повреждения были бы более серьезными, ушибом уха бы вряд ли обошлось», – заявлял Храменя на суде, признавая вину частично, но отрицая факт нанесения побоев. Однако белорусская Фемида как обычно приняла сторону тех, кто носит форму, – Егора признали виновным по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и дали два года лишения свободы в колонии общего режима. Также Храменя обязан выплатить тысячу рублей за моральный ущерб.





Отбывать наказание бобруйчанина направили в витебскую ИК №3 («Витьба»).