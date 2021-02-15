Главное в понедельник. СК рассказал о 345 уголовных делах после протестов, правозащитники — о лишении лицензии адвоката Колесниковой

Источник материала: Onliner Неделя в Беларуси традиционно начинается с политики, а этот понедельник не исключение. Итак, сегодня Следственный комитет назвал количество заведенных уголовных дел после протестов, а правозащитники рассказали, почему адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить адвокатской лицензии. Рассказываем обо всех событиях, связанных с политической жизнью, в нашей хронике. Обо всем этом подробнее — чуть ниже.

Следственный комитет рассказал о 345 уголовных делах, заведенных после протестов

Сегодня начальник Следственного комитета по Минской области Андрей Лис рассказал о завершении расследования уголовного дела об особо злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, он прокомментировал, сколько уголовных дел, связанных с протестами, было возбуждено с августа 2020 года по февраль 2021 год.

— Следственными подразделениями УСК по Минской области с августа 2020 года по февраль 2021 года возбуждено 345 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями, — отметил Андрей Лис. — В основном это уголовные дела о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, оскорблении представителей власти, хулиганстве.

Большинство уголовных дел, по которым установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, оперативно расследованы и переданы прокурору для направления в суд, по многим уже есть обвинительные приговоры.

— Более половины обвиняемых временно не работали и ранее привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Почти 40% — ранее судимы, — добавил Лис.

Правозащитники назвали причину возможного лишения адвоката Колесниковой адвокатской лицензии

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает подробности анонсированного Минюстом лишения адвоката Людмилы Казак лицензии на осуществление адвокатской деятельности. По информации правозащитников, причиной является «осуществление действий, которые дискредитируют звание адвоката и адвокатуру, которые имели выражение в осуществлении административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП».





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