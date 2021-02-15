МВД: компания юношей похищала автомобили и каталась от города к городу

Источник материала: Onliner

Первые сообщения об угонах поступили в Лельчицкий РОВД утром 8 февраля. Сразу несколько автовладельцев рассказали, что ночью кто-то похозяйничал в их машинах. Чуть позже стало известно, что со стоянок пропали два Volkswagen Golf 3. Вскоре один из автомобилей был обнаружен на автодороге Туров — Лельчицы — Словечно. На тот момент это была единственная зацепка — неизвестные похитители направлялись в сторону Брестской области.

«Искали возможных свидетелей, просматривали записи с камер видеонаблюдения, — описали поиск подозреваемых в МВД. — Появилась зацепка о возможной причастности к произошедшему группы молодых людей. Были задержаны четверо. Они стали давать признательные показания».

«Вечером 7 февраля компания из пяти не сильно знакомых человек собралась в Лельчицах весело провести время. Четверо — 2000—2003 г. р., у двоих уже были проблемы с законом, — рассказали в милиции, что удалось выяснить. — Один из них из был постарше — 31-летний мужчина из Столинского района, неоднократно судимый. После употребления спиртного именно он предложил поискать автомобиль с ключами, перегнать к себе на малую родину и продать. От аферы никто не отказался. Компания шла по улице и проверяла автомобили. Если дверца была не заперта, искали ключи от замка зажигания и ценные вещи: документы, банковские карточки, небольшие суммы денег и даже военный билет. Именно в „Гольфах“ были найдены ключи и документы. Подозреваемые завели оба авто и ночью поехали в сторону Столина».









«В Житковичском районе у одного из Volkswagen пропал свет. Решили его бросить, чтобы не привлекать лишний раз внимание, — описали развитие событий в министерстве. — Вторую машину загнали в лес недалеко от деревни, где и проживал житель Брестчины. Наутро связались по телефону с владельцем авторазборки из Пинска, он приехал и за $300 купил машину. Отдали ему и документы на авто. В тот же день предприниматель перепродал автомобиль другому человеку. А молодые люди добрались до Пинска, обменяли валюту и отметили операцию. Купив спиртное, они наняли такси и поехали обратно в Лельчицкий район. Вечером того же дня четверо из пяти были задержаны. Хозяина квартиры нашли на следующий день в Турове».

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Кроме того, установлено, что житель Столина причастен к краже из автомобиля, совершенной в 2019 году. Некоторым автовладельцам теперь предстоит восстанавливать документы. Часть из них, уничтожая улики, компания сожгла.