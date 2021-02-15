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Годовалый ребенок в Столинском районе выпил капли для глаз

15.02.2021 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мама малыша оставила флакон на полу и отвлеклась.

Жительница Столинского района 12 февраля решила навести порядок в семейной аптечке и положила в пакет на пол флакон с остатками капель для глаз.

Когда 30-летняя женщина на несколько минут отвлеклась, ее годовалый сын достал из пакета этот флакон и употребил содержимое. Ребенок отравился и доставлен в больницу, сообщает 1reg.by

Столинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка медицинским препаратом, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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Мама малыша оставила флакон на полу и отвлеклась.
 
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