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Годовалый ребенок в Столинском районе выпил капли для глаз
Источник материала: Партизан
Мама малыша оставила флакон на полу и отвлеклась.
Жительница Столинского района 12 февраля решила навести порядок в семейной аптечке и положила в пакет на пол флакон с остатками капель для глаз.
Когда 30-летняя женщина на несколько минут отвлеклась, ее годовалый сын достал из пакета этот флакон и употребил содержимое. Ребенок отравился и доставлен в больницу, сообщает
Столинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка медицинским препаратом, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Мама малыша оставила флакон на полу и отвлеклась.
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