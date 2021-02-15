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Саснович сенсационно проиграла 566-й ракетке мира

15.02.2021 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче второго раунда на турнире ВТА в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) сенсационно проиграла 566-й ракетке мира, австралийке Габриэле Да Силве Фик.

Соперница выиграла поединок с третьего матчбола.

Итоговый счет - 3:6, 6:2, 6:7 (6).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
 
 
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В матче второго раунда на турнире ВТА в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) сенсационно проиграла 566-й ракетке мира, австралийке...
 
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