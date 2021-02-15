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Саснович сенсационно проиграла 566-й ракетке мира
Источник материала: Партизан
В матче второго раунда на турнире ВТА в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) сенсационно проиграла 566-й ракетке мира, австралийке Габриэле Да Силве Фик.
Соперница выиграла поединок с третьего матчбола.
Итоговый счет - 3:6, 6:2, 6:7 (6).
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
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В матче второго раунда на турнире ВТА в Мельбурне белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) сенсационно проиграла 566-й ракетке мира, австралийке...
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