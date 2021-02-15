В Польше пообещали белорусам выдавать экспресс-визы. Что это такое и кто сможет получить?





Фото с сайта https://telegraf.by





передает Телеграф. В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз. В первую очередь новшество коснется белорусов, сообщает пресс-служба польского уполномоченного по делам малых и средних предприятий,Телеграф.









9 февраля вступили в силу поправки к Закону от 12 декабря 2013 года об иностранцах, среди которых есть также направленные на выдачу национальных виз через министра иностранных дел.





Концепция включает создание специального отдела в МИД для обработки заявлений на получение как туристических, так и рабочих виз. Чиновники в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, что максимально упростит процесс.





«От нового решения выиграют в основном работодатели. Долгое время от имени предпринимателей мы призывали сократить сроки выдачи виз», — заявил уполномоченный по делам малых и средних предприятий Адам Абрамович.





В ближайшее время будет опубликовано постановление с условиями, при которых иностранные граждане смогут подавать соответствующие заявления на получение виз в ускоренном порядке.





Польша сделала бесплатными для белорусов национальные визы. Кто может получить?





Как сообщал ранее, в ближайшие два года белорусы смогут получать национальные визы Польши без оплаты консульского сбора.





Если быть точным, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 года.