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В Польше пообещали белорусам выдавать экспресс-визы. Что это такое и кто сможет получить?

15.02.2021 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 февраля вступили в силу поправки к Закону.


Фото с сайта https://telegraf.by

В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз. В первую очередь новшество коснется белорусов, сообщает пресс-служба польского уполномоченного по делам малых и средних предприятий, передает Телеграф.


9 февраля вступили в силу поправки к Закону от 12 декабря 2013 года об иностранцах, среди которых есть также направленные на выдачу национальных виз через министра иностранных дел.

Концепция включает создание специального отдела в МИД для обработки заявлений на получение как туристических, так и рабочих виз. Чиновники в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, что максимально упростит процесс.

«От нового решения выиграют в основном работодатели. Долгое время от имени предпринимателей мы призывали сократить сроки выдачи виз», — заявил уполномоченный по делам малых и средних предприятий Адам Абрамович.

В ближайшее время будет опубликовано постановление с условиями, при которых иностранные граждане смогут подавать соответствующие заявления на получение виз в ускоренном порядке.

Польша сделала бесплатными для белорусов национальные визы. Кто может получить?

Как сообщал ранее, в ближайшие два года белорусы смогут получать национальные визы Польши без оплаты консульского сбора.

Если быть точным, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 года.
 
 
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