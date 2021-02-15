Как утверждает СК, 31-летний житель города Жодино вечером 7 октября по месту жительства изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из смеси бензина с керосином и петард. Затем ночью принес его к зданию городской прокуратуры и поджег.





В результате разлета горящей смеси из нефтепродуктов, частей бутылки и иных предметов была повреждена входная дверь и козырек над входом в задние.





Sputnik в понедельник в СК. "Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в прокуратуру", – сообщилив понедельник в СК.





Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и по ч. 1 ст. 295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.





На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.







