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Дело о "коктейле Молотова" на крыльце прокуратуры Жодино - скоро суд

15.02.2021 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о поджоге коктейля Молотова на крыльце здания прокуратуры в Жодино

Как утверждает СК, 31-летний житель города Жодино вечером 7 октября по месту жительства изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из смеси бензина с керосином и петард. Затем ночью принес его к зданию городской прокуратуры и поджег.

В результате разлета горящей смеси из нефтепродуктов, частей бутылки и иных предметов была повреждена входная дверь и козырек над входом в задние.

"Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в прокуратуру", – сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и по ч. 1 ст. 295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.

На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
 
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УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о поджоге коктейля Молотова на крыльце здания прокуратуры в Жодино
 
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