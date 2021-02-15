Власти утверждают: в мясо-молочной отрасли фермеры не могут конкурировать с государством









newsbel.by . Чиновник в программе «Неделя» на телеканале СТВ сказал: «То фермерство, которое было в начале нашей суверенной республики, наверное, не давало того КПД сельскохозяйственного, который дают сейчас наши фермеры, которые реально сейчас работают в секторе АПК», пишет





По утверждению замминистра, «под видом фермеров кто пилил дрова, кто пилил доски, кто пилил лес, и занимались непонятно чем». Он уточнил, что «единицы были людей, которые занимались сугубо сельским хозяйством».





Игорь Брыло признал, что и тогда, и в настоящее время сельскохозяйственная отрасль не очень прибыльная, особенно для тех, кто только начинает работать фермером. Чиновник предложил разделить зоны ответственности фермеров и государства.