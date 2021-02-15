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ПСЖ будет вынужден продать Мбаппе, чтобы подписать Месси
Источник материала: Партизан
"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать нападающего Килиана Мбаппе, чтобы следующим летом подписать форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает
По информации источника, аргентинец будет получать ежегодную зарплату в размере более 40 млн евро. Чтобы обеспечить необходимые условия для Лео, "ПСЖ" нужно расстаться с одним из ведущих игроков.
Отмечается также, что Неймар часто контактирует с Месси, чтобы уговорить его пополнить ряды парижской команды после окончания его контракта с "Барселоной". Более того, сообщается, что "Манчестер Сити" является главным конкурентом парижан за форварда, так как "горожан" возглавляет Хосеп Гвардиола, у которого с аргентинцем прекрасные отношения после работы в каталонском клубе.
Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом этого года. Лео неоднократно намеревался уйти, особенно в свете обнародования деталей его соглашения с клубом.
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"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать нападающего Килиана Мбаппе, чтобы следующим летом подписать форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом...
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