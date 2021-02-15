В выходные задержали больше 100 человек. Такого не было с 31 января

Источник материала: Onliner

По данным правозащитников, в выходные задержали 106 человек. Из них больше половины — это посетители концерта группы «Разбітае сэрца пацана», также несколько десятков человек задержали в Молодечненском районе и в Солигорске.

Как вчера сообщало МВД, под Смолевичами на туристической базе «Огонек» силовики задержали 68 человек, из которых 10 несовершеннолетних. Все они находились на концерте «Разбітае сэрца пацана».

Десять несовершеннолетних отпустили, а в отношении взрослых составили протоколы по статье 23.34.

«В отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — сообщала пресс-служба МВД.

Кроме этого, под Молодечно задержали 19 лыжников с бело-красно-белыми флагами.

«Под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел», — говорилось в сообщении.

Также телеграм-канал «Стачком ОАО „Беларуськалий“» сообщил о 19 задержанных в парке Четырех стихий.

Общее число задержанных в воскресенье, 14 февраля, достигло 106 человек. Таких массовых задержаний в стране не было с 31 января. Напомним, по данным лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра «Вясна», в тот день задержали 167 человек.