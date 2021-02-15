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Задачка для четвертого класса поставила родителя в тупик. А вы решите ее?

15.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner читатель Александр прислал фотографию из школьного тренажера по математике для учеников четвертого класса в одной из минских школ. Одна задачка поставила в тупик не только ребенка, но и папу.

На первый взгляд, все звучит просто: «В трех классах 170 учеников. В двух классах учеников поровну, а в третьем — на 5 меньше. Сколько учеников в каждом классе?» Но при решении понимаешь, что задачка не такая уж и легкая.

Задачка для четвертого класса поставила родителя в тупик. А вы решите ее?

Задачка для четвертого класса поставила родителя в тупик. А вы решите ее?

Задачка для четвертого класса поставила родителя в тупик. А вы решите ее?

Ответов в учебном пособии нет, поэтому правильный вариант неизвестен. Попробуйте решить задачку вы, а в комментариях напишите свой вариант ответа.

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В редакцию Onliner читатель Александр прислал фотографию из школьного тренажера по математике для учеников четвертого класса в одной из минских школ. Одна задачка...
 
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