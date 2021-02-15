«Нарушают поголовно»: водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?

Источник материала: Onliner

Иногда ситуация складывается не в пользу ПДД: в том смысле, что нарушают настолько часто, что негласно отдельные водители уже и не считают такой проступок нарушением. Например, так паркуются на газонах во дворах, превышают скорость где только можно, не пропускают пешеходов на переходах. Но это в общем, а бывают и локальные явления непослушания. Например, как рассказал один из наших читателей, на улице Сухой в Минске водители повадились ездить «против шерсти».

— Нарушают поголовно! Очень большое число водителей просто «забивают» на то, что на этой улице одностороннее движение, и едут «против шерсти». И это не единичные случаи, как на других улицах с односторонним движением, нарушения носят массовый характер. За час около 10 водителей позволяют себе проехать против правил, ГАИ не реагирует, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.





Нужно понимать расположение и значение улицы Сухой. Она связывает улицу Кальварийскую (район станции метро «Фрунзенская») с улицами Короля и Коллекторной. Улицы небольшие, а вот движение здесь весьма оживленное: поблизости расположены и несколько медицинских учреждений, и учреждений образования, это уж не говоря о магазинах, кафе-ресторанах и офисах.

Для понимания читатель составил схему — карту с легендой.





— Красные стрелки — направление одностороннего движения. Синие стрелки — два типичных направления нарушения. Все стремятся попасть на улицу Короля, но без нарушения это можно сделать, проехав 500 метров до улицы Шорной (красная стрелка справа), — отметил собеседник. — Можно было где-то в душе понять этих водителей, когда строили «секретный дом» и улица Шорная была перекрыта строительной техникой. Но сейчас там свободный проезд.

Водители, конечно, понимают, когда нарушают ПДД, но при этом ведут себя по-разному.

— По опыту, если встречаешься лоб в лоб, то едут задом обратно до института и затем едут по правилам. Кто на джипах — могут залезть на «зеленку». Каршеринг на фото задом сдал до свободного места, пропустил всех, кто двигался по правилам, и поехал снова «против шерсти». Mercedes увидел, что его фотографируют: застеснялся и развернулся, а Toyota, как и каршерингу, пришлось ехать назад, так как и ее подперли те, кто ехал по правилам, — отметил наш читатель.















Нужно ли говорить, что, помимо очевидных неудобств с разъездом на узкой улице, движение навстречу потоку чревато опасными ситуациями?

— Раньше на перекрестке Короля — Сухая не было светофора. Когда открыли метро, то поставили и светофор. Естественно, со стороны улицы Сухой светофорное регулирование отсутствует, и все едущие «против шерсти» выезжают на улицу Короля вслепую и не знают, какой свет там горит, — описал ситуацию собеседник.

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