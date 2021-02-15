﻿ «Нарушают поголовно»: водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нарушают поголовно»: водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?

15.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Иногда ситуация складывается не в пользу ПДД: в том смысле, что нарушают настолько часто, что негласно отдельные водители уже и не считают такой проступок нарушением. Например, так паркуются на газонах во дворах, превышают скорость где только можно, не пропускают пешеходов на переходах. Но это в общем, а бывают и локальные явления непослушания. Например, как рассказал один из наших читателей, на улице Сухой в Минске водители повадились ездить «против шерсти».

— Нарушают поголовно! Очень большое число водителей просто «забивают» на то, что на этой улице одностороннее движение, и едут «против шерсти». И это не единичные случаи, как на других улицах с односторонним движением, нарушения носят массовый характер. За час около 10 водителей позволяют себе проехать против правил, ГАИ не реагирует, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

«Нарушают поголовно»: водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?

Нужно понимать расположение и значение улицы Сухой. Она связывает улицу Кальварийскую (район станции метро «Фрунзенская») с улицами Короля и Коллекторной. Улицы небольшие, а вот движение здесь весьма оживленное: поблизости расположены и несколько медицинских учреждений, и учреждений образования, это уж не говоря о магазинах, кафе-ресторанах и офисах.

Для понимания читатель составил схему — карту с легендой.

«Нарушают поголовно»: водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?

— Красные стрелки — направление одностороннего движения. Синие стрелки — два типичных направления нарушения. Все стремятся попасть на улицу Короля, но без нарушения это можно сделать, проехав 500 метров до улицы Шорной (красная стрелка справа), — отметил собеседник. — Можно было где-то в душе понять этих водителей, когда строили «секретный дом» и улица Шорная была перекрыта строительной техникой. Но сейчас там свободный проезд.

Водители, конечно, понимают, когда нарушают ПДД, но при этом ведут себя по-разному.

— По опыту, если встречаешься лоб в лоб, то едут задом обратно до института и затем едут по правилам. Кто на джипах — могут залезть на «зеленку». Каршеринг на фото задом сдал до свободного места, пропустил всех, кто двигался по правилам, и поехал снова «против шерсти». Mercedes увидел, что его фотографируют: застеснялся и развернулся, а Toyota, как и каршерингу, пришлось ехать назад, так как и ее подперли те, кто ехал по правилам, — отметил наш читатель.






Нужно ли говорить, что, помимо очевидных неудобств с разъездом на узкой улице, движение навстречу потоку чревато опасными ситуациями?

— Раньше на перекрестке Короля — Сухая не было светофора. Когда открыли метро, то поставили и светофор. Естественно, со стороны улицы Сухой светофорное регулирование отсутствует, и все едущие «против шерсти» выезжают на улицу Короля вслепую и не знают, какой свет там горит, — описал ситуацию собеседник.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Читайте также:

Чистим, отскребаем и откапываем машины от снега. Аксессуары для мойки и ухода за авто

Plastic Electric Appliance Набор 3 в 1 Щетка, скребок, лопата
4 отзыва
щетка-скребок/лопата, для очистки снега/для очистки стекла
25,00 р.
1 предложение
Fieldmann FZO 5012
щетка-скребок, для очистки снега, пластик
12,90 р.
2 предложения
Fieldmann Hабор для мытья автомобиля FDAC 1001
губка/салфетка/сгон/щетка, для мытья авто/для полировки
55,00 р.
2 предложения

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда ситуация складывается не в пользу ПДД: в том смысле, что нарушают настолько часто, что негласно отдельные водители уже и не считают такой проступок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский миллиардер хочет инвестировать в белорусский футбол. Кутузов рассказал о деталях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by