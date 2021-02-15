﻿ На Долгиновском тракте таксист подбил два Mercedes. Потому что пьяный был (видео). 21.by
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На Долгиновском тракте таксист подбил два Mercedes. Потому что пьяный был (видео)

15.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что сегодня утром нетрезвый водитель устроил ДТП на Долгиновском тракте. Авария произошла примерно в 8:20. Renault подбил два Mercedes. Никто не пострадал, а вот у авто значительные повреждения.

По информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, за рулем Renault находился водитель 1982 года рождения. Он двигался по Долгиновскому тракту со стороны улицы Выготского в направлении переулка Червякова в крайней левой полосе.

— По предварительной информации, на сужении дороги водитель не учел безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля Mercedes, в результате чего произошло столкновение. Далее нарушитель продолжил движение и совершил наезд на микроавтобус Mercedes, после чего остановился, — сообщили в Госавтоинспекции.

На Долгиновском тракте таксист подбил два Mercedes. Потому что пьяный был (видео)

Водителя Renault доставили на медицинское освидетельствование, его результат — 2,04 промилле в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что сегодня утром нетрезвый водитель устроил ДТП на Долгиновском тракте. Авария произошла примерно в 8:20. Renault подбил два Mercedes. Никто не...
 
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