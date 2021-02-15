Многодетный отец: «Похоже, основная идея была — запустить соцрасследование, чтобы припугнуть меня через семью»

Источник материала: Салiдарнасць

Дело о БЧБ-жалюзи. Продолжение.





Фото TUT.BY

Многодетную семью, в доме которой на окне повесили БЧБ-жалюзи, вызывали на Совет профилактики в рамках социального расследования.

За эти жалюзи недавно суд Минского района признал отца семерых детей Сергея Мельянца виновным по статье 23.34 и оштрафовал на 30 «базовых». Сергей с решением суда не согласился и обжаловал его.

Но и власти просто так не отступили. Сначала его старшего сына, учащегося колледжа, вызвали на непонятное мероприятие , где четверо сотрудников в течение часа без согласия родителей «проводили профилактику». Кроме прочего, у подростка спрашивали, доволен ли он своим отцом и не помогал ли ему вешать те самые жалюзи.





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В отношении многодетной семьи было начато «социальное расследование» и накануне на Совет профилактики уже были вызваны родители.

— Члены комиссии очень боятся огласки, поэтому они были категорически против видео- и аудиозаписи. Их главный аргумент, что они лично этого не хотят. Но они чиновники, находятся на службе и должны вести свою работу гласно, что я и попытался им объяснить, — рассказал «Салідарнасці» Сергей Мельянец.

— Для защиты своей семьи у нас нет дубинок, гранат и водометов. Наша оружие — это максимальная гласность и солидарность. В то же время «проверяющие» боятся всякой публичности. Они не любят публикаций в прессе и социальных сетях. Ничего удивительного в этом нет — тьма боится света, — поделился своими наблюдениями брат Сергея Николай, который пришел поддержать родных.

Членами Совета профилактики были представители СШ №144 (г. Минск) и Привольненской средней школы (Минский район), где учатся младшие дети Сергея и Светланы, и на удаленной связи —педагоги колледжа, связь с которым, однако, нормально настроить так и не сумели.

Сергей говорит, что комиссия, как и положено, сделала запросы во всевозможные учреждения и организации и получила справки о том, что никто из членов семьи не состоит ни на каких учетах и ни в каких правонарушениях замечен не был.

К делу были приложены данные по оплате коммунальных платежей, свидетельство о награждении Светланы Орденом Матери, характеристики на детей из школ и колледжа, из кружков и музыкальной школы и другие документы.

Особенно эмоционально члены комиссии отреагировали на документ, предоставленный правозащитной организацией «Белорусский Хельсинкский Комитет».

— Это было напоминание о том, что Беларусь является участником Конвенции о правах ребенка и призыв к соблюдению этой Конвенции. Комиссия впала в шок. Нам пытались отказать в приобщении этого документа к делу, на основании того, что «это не наша вообще инстанция», «они не члены Совета профилактики», «мы эту организацию не приглашали», «они нам не могут давать указания, как нам следовать», — приводит Сергей аргументы Совета профилактики.

Семья все-таки настояла на приобщении к рассмотрению дела документа правозащитников. Однако, по мнению собеседника «Салiдарнасцi», при принятии решения комиссия вряд ли руководствовалась какими-то из собранных материалов.

— Я думаю, что члены комиссии проголосовали единогласно за то, что в нашей семье всё благополучно, не только потому, что на Совете не прозвучало ни одного негативного факта, а потому что у них не было «заказа» на нашу семью со стороны вышестоящих органов, — полагает многодетный отец.

Он отметил, что во время всего мероприятия о причине, по которой в отношении Мельянцов начали социальное расследование, не прозвучало ни слова.

— Никто не напомнил про наши жалюзи, они лишь сообщили, что нас вызвали, потому что «был получен сигнал о том, что в семье может возникнуть какая-то неблагоприятная обстановка». Не знаю, понимают ли они сами абсурдность всего происходящего, но их любимая фраза, которую они повторяли неоднократно, была «мы действуем по закону», — поделился Сергей.

Уже после голосования его предупредили, что, если поступит еще один подобный «сигнал», социальное расследование продолжится.

— Похоже, основная идея этого «шоу» была такой: запустить социальное расследование и Совет профилактики, чтобы припугнуть меня через «наезд» на семью, — сделал вывод глава семьи.