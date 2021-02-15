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Как режим делает беларусов уголовниками: за 9 месяцев заведено 1800 дел за протесты
Источник материала: Партизан
Правоохранительный центр «
Цифра шокирует: за 9 месяцев заведено больше чем 1800 уголовных дел!
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