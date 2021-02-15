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КГБ внес Автуховича и Олиневича в список террористов

15.02.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственной безопасности дополнил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

КГБ внес Автуховича и Олиневича в список террористов
В список внесены 17 человек.

Это четверо анархистов во главе с Игорем Олиневичем.

И 13 человек, которых КГБ считает соратниками Николая Автуховича. Сам Автухович, семья Рязановичей из Бреста, семья Мельхеров, Ольга Майорова, Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ирина Горячкина, Павел Сава, Виктор Снегур.

Артур Попок - единственный из них, кто не арестован, он находится в розыске, пишет Наша нива.

Еще четверо-анархисты во главе с Игорем Олиневичем.

Напомним, КГБ Беларуси завел два уголовных дела о "теерроризме". В частности, вподжогах машин силовиков и административных зданий обвиняют четырех анархистов, задержанных в ночь на 29 октября при пересечении границы. 

Все четверо сейчас в СИЗО КГБ. Один из задержанных — Игорь Олиневич, который уже был в этом изоляторе и потом рассказывал о нем в книге «Еду в Магадан».

Второе дело о терроризме тоже касается бывшего политзаключенного. О задержании Николая Автуховича и еще семи человек телеканал «Беларусь-1» сообщал в начале декабря. 

«Террористическую группу», организатором которой назвали Автуховича, обвинили в подрыве автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге еще одной машины и строящегося дома другого милиционера.

Заметим, что ни в одном из случаев не пострадал ни один человек.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Комитет государственной безопасности дополнил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
 
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