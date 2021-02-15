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КГБ внес Автуховича и Олиневича в список террористов
Источник материала: Партизан
Комитет государственной безопасности дополнил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
В список внесены 17 человек.
Это четверо анархистов во главе с Игорем Олиневичем.
И 13 человек, которых КГБ считает соратниками Николая Автуховича. Сам Автухович, семья Рязановичей из Бреста, семья Мельхеров, Ольга Майорова, Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ирина Горячкина, Павел Сава, Виктор Снегур.
Артур Попок - единственный из них, кто не арестован, он находится в розыске, пишет
Еще четверо-анархисты во главе с Игорем Олиневичем.
Напомним, КГБ Беларуси завел два уголовных дела о "теерроризме". В частности, вподжогах машин силовиков и административных зданий обвиняют четырех анархистов, задержанных в ночь на 29 октября при пересечении границы.
Все четверо сейчас в СИЗО КГБ. Один из задержанных — Игорь Олиневич, который уже был в этом изоляторе и потом рассказывал о нем в книге «Еду в Магадан».
Второе дело о терроризме тоже касается бывшего политзаключенного. О задержании Николая Автуховича и еще семи человек телеканал «Беларусь-1» сообщал в начале декабря.
«Террористическую группу», организатором которой назвали Автуховича, обвинили в подрыве автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге еще одной машины и строящегося дома другого милиционера.
Заметим, что ни в одном из случаев не пострадал ни один человек.
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Комитет государственной безопасности дополнил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
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