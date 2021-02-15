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Кастинг: А1 ищет кота на роль лица бренда

15.02.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская дочерняя компания A1 Telekom Austria Group объявила кастинг среди котов, чтобы найти лицо бренда для аккаунта в TikTok.

Амбассадорами бренда на этой площадке, кроме кота, также станут пять тиктокеров разных возрастов.

Оператор обещает платить этим блогерам за рекламу компании в соцсети. Пока непонятно, будет ли работа кота тоже платной (в пользу его хозяев). 

В линейку тиктокеров A1, как ожидается, войдут девушка 21–25 лет, парень 25–30 лет, герой или героиня «из инклюзивной среды либо старше 50 лет» (то есть инвалид или пенсионер), человек 15–20 лет «с необычным имиджем», «весельчак» 20–25 лет.

Как сообщалось, на днях A1 Telekom Austria Group выпустила предварительный отчет за 2020 год. Группа сократила инвестиции в белорусский сегмент из-за неблагоприятных факторов. 

Под ними подразумеваются временное повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и периодические требования властей ограничивать доступ к мобильному интернету. 

Кроме того, к данным факторам отнесена неопределенность в лицензировании и выделении частотного диапазона для 5G-сетей.
 
 
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Белорусская дочерняя компания A1 Telekom Austria Group объявила кастинг среди котов, чтобы найти лицо бренда для аккаунта в TikTok.
 
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