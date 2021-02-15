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«Система разрушится мнгновенно»: время тикает, денежки тают

15.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Система разрушится мнгновенно»: время тикает, денежки тают

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  • 15.02.2021, 12:29
  • 4,393
«Система разрушится мнгновенно»: время тикает, денежки тают
Фото: AFP

Кремль бы только выиграл от изменения ситуации в Беларуси.

Читатель Telegram-канала «Баста!» предлагает поразмышлять на тему разных теоретических вариантов дальнейшей позиции Кремля.

- В ситуации текущей неопределенности, в стране роль внешней силы может быть неожиданно большой, стоит только России заявить о проблемах легитимности бывшего, система разрушится сама, мгновенно.

Что даст Кремлю продолжение текущей позиции относительно Беларуси:

- Еще один нестабильный регион-сосед с широким медийным освещением в мире.

- Дальнейшее падение уровня доверия к российской власти в Беларуси и любых интеграционных настроений.

- Новые кредиты (возможно, невозвратные) порядка $5-10 млрд. только в 2021 году.

- И все это на фоне постепенно возрастающей нестабильности внутри России, предстоящих выборов и т.д.

Что получил бы Кремль в случае изменения текущей позиции:

- Помогло бы если не исправить, то заметно улучшить отношения с западными партнерами.

- Огромный респект белорусского общества и мировой общественности.

- Поднять рейтинг власти в самой же России, а также внешний имидж

- Возможность, по сути, ставить самые разные условия новой власти за помощь в решении кризиса.

Кремль уже «помог» белорусскому обществу своими неоднократными заявлениями об отсутствии нарушений на выборах, и легитимности текущей власти, десантом пропагандистов и новым кредитом. Причем финальная цель этих всех мероприятий до сих пор неясна. Чего хочет добиться Кремль такой позицией в среднесрочной перспективе? Закатать все бетоном и надеяться, что через годик белорусы все забудут, и спокойно будут дальше с улыбкой ходить на работу, нести свои деньги в банки, делать селфи с ОМОНом, и целовать фото представителей власти по утрам?

Похоже, пункты выше и есть та самая стоимость великодержавной политики, которая может ожидать Кремль в случае продолжения текущего курса в надежде выстроить СССР 2.0. Навряд ли есть смысл предполагать, что побочные эффекты политики «ничего-не-вижу-ничего-не-слышу-иду-нароплом» не оцениваются Кремлем. Ведь есть та же Украина, с почти четырехкратным падением товарооборота между странами с 2013 года, и гораздо более значимыми имиджевыми потерями в Украине и мире в целом, новыми санкциями.

Ведь вопросов в стране сейчас настолько много, что рано или поздно неестественная текущая ситуация закончится, и с какими выгодами или потерями из нее выйдет Россия, вопрос абсолютно предсказуемый и управляемый. Остается только вопрос «ЗАЧЕМ?»

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Кремль бы только выиграл от изменения ситуации в Беларуси.
 
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