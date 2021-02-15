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Nissan опровергла информацию о переговорах с Apple по созданию электрокара

15.02.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Концерн Nissan выпустил заявление, в котором опроверг слухи о сотрудничестве с Apple по разработке электрокара, сообщает The Verge. При этом не уточняется: таких переговоров вообще не было или же к настоящему времени они прекращены.

Если брать за основу второй вариант — переговоры были, но стороны не пришли к взаимопониманию, — то это хорошо объясняет информацию от издания Financial Times. Якобы Nissan и Apple действительно обсуждали совместную работу над электрокаром, однако у них было разное видение проекта: мол, Nissan должна была стать только поставщиком железа, а дизайн и весь софт оставался за Apple. Самое главное — машину планировалось выпустить под брендом Apple, без какого-либо упоминания Nissan. По слухам, именно это больше всего не понравилось японской стороне.

Ранее появлялась информация, что Hyundai вела переговоры с Apple о все том же проекте, но сотрудничества у них не вышло.

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Концерн Nissan выпустил заявление, в котором опроверг слухи о сотрудничестве с Apple по разработке электрокара, сообщает The Verge. При этом не уточняется: таких переговоров...
 
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