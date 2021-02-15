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Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США

15.02.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дебютировавший в 2017 году Chevrolet Bolt получил большую популярность в США. В настоящее время это одна из самых важных моделей для концерна GM, поэтому к рестайлингу «Болта» американцы подошли очень серьезно.

Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США

У автомобиля полностью изменилась передняя часть. Основной блок оптики стал треугольным, а полоска ходового огня теперь расположена этажом выше и визуально отделена от фары. Изменился дизайн переднего бампера, и теперь машина еще больше выделяется на фоне ДВС-моделей за счет отсутствия даже имитации крупного воздухозаборника.

Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США

Изменилась оптика и сзади. Также здесь переделаны пятая дверь и задний бампер. Салон получил еще более серьезные реформы. Здесь другая передняя панель, более комфортабельные кресла и иные дверные карты. Вместо рычага режимов езды теперь клавиши. Теперь параллельно с обычным Chevrolet Bolt будет продаваться его кросс-версия Bolt EUV.

Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США

В движение электрокар приводит старый 203-сильный мотор с тягой 360 Н·м. Аккумулятор емкостью 65 кВт·ч. Заявленный запас хода — более 400 км. Уже в базовой комплектации хетчбэка имеется пакет Safety Assist, включающий автоматический тормоз и слежение за полосой. Любопытно, что после рестайлинга электромобиль подешевел. В США за новинку просят от $31 995 (предшественник стоил на $5 тысяч дороже).

Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США
Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США
Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США
Chevrolet Bolt I, 2017 г.в., 73 000 км
хетчбэк, электро, автоматическая, передний привод
55 267 р.
21 350$ / 17 626€
Chevrolet Cruze II LT, 2017 г.в., 49 000 км
красный, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
29 898 р.
11 550$ / 9535€
Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2014 г.в., 117 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
14 884 р.
5750$ / 4747€
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Дебютировавший в 2017 году Chevrolet Bolt получил большую популярность в США. В настоящее время это одна из самых важных моделей для концерна GM, поэтому к рестайлингу...
 
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