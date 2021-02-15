Chevrolet Bolt обновился и подешевел в США

Источник материала: Onliner

Дебютировавший в 2017 году Chevrolet Bolt получил большую популярность в США. В настоящее время это одна из самых важных моделей для концерна GM, поэтому к рестайлингу «Болта» американцы подошли очень серьезно.





У автомобиля полностью изменилась передняя часть. Основной блок оптики стал треугольным, а полоска ходового огня теперь расположена этажом выше и визуально отделена от фары. Изменился дизайн переднего бампера, и теперь машина еще больше выделяется на фоне ДВС-моделей за счет отсутствия даже имитации крупного воздухозаборника.





Изменилась оптика и сзади. Также здесь переделаны пятая дверь и задний бампер. Салон получил еще более серьезные реформы. Здесь другая передняя панель, более комфортабельные кресла и иные дверные карты. Вместо рычага режимов езды теперь клавиши. Теперь параллельно с обычным Chevrolet Bolt будет продаваться его кросс-версия Bolt EUV.





В движение электрокар приводит старый 203-сильный мотор с тягой 360 Н·м. Аккумулятор емкостью 65 кВт·ч. Заявленный запас хода — более 400 км. Уже в базовой комплектации хетчбэка имеется пакет Safety Assist, включающий автоматический тормоз и слежение за полосой. Любопытно, что после рестайлинга электромобиль подешевел. В США за новинку просят от $31 995 (предшественник стоил на $5 тысяч дороже).











