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КГБ Беларуси добавил в список террористов 17 граждан страны

15.02.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ Беларуси внес 17 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Все 17 граждан обвиняются по статье 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма).

Речь идет о фигурантах дела Николая Автуховича. В список террористов включены сам Николай Автухович, а также Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

Кроме того, в список включены Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.

 
 
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КГБ Беларуси внес 17 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
 
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