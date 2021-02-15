КГБ Беларуси добавил в список террористов 17 граждан страны

Источник материала: АФН

КГБ Беларуси внес 17 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Все 17 граждан обвиняются по статье 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма).

Речь идет о фигурантах дела Николая Автуховича. В список террористов включены сам Николай Автухович, а также Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

Кроме того, в список включены Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.