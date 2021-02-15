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На Красном море строят мега-курорт

15.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на пандемию, в Саудовской Аравии продолжают строительство на Красном море роскошного островного курорта. Первых туристов здесь собираются встретить уже в конце 2022 г., сообщает АТОР.



Проект Coral Bloom подразумевает строительство на острове Шурайра 11 отелей, пристаней для яхт, полей для гольфа и пляжей. Проект, созданный британским бюро Foster + Partners, ориентирован на максимальное сохранение местного биоразнообразия. Дизайн и расположение отелей основаны на природном рельефе. Как заявил на презентации проекта глава студии Foster + Partners, отели спроектированы таким образом, чтобы "создать впечатление, будто их выбросило на пляжи, и они устроились среди дюн почти как коряги", сообщает interfax.by.

Учтены и новые тренды отдыха в связи с пандемией. Так, в отелях не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Акцент делается на уединенный и спокойный отдых.

Строительство будет вестись с использованием экоматериалов и других технологий, уменьшающих антропогенное воздействие на окружающую среду. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая и крупнейшую в мире станцию централизованного охлаждения. Она будет круглосуточно охлаждать отели и другие объекты инфраструктуры острова, так что проблем с кондиционерами у отдыхающих не будет.


Coral Bloom станет доминантой и "входными воротами" будущей туристической зоны Red Sea Project, в рамках которой к 2030 году на 22 островах Красного моря построят 50 фешенебельных гостиничных комплексов на 8000 номеров.
Будущий саудовский мега-курорт планирует принять первых гостей в конце 2022 г., когда официально откроются международный аэропорт и первые четыре отеля. Еще 12 гостиниц запланированы к открытию в 2023 г.
 
 
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Несмотря на пандемию, в Саудовской Аравии продолжают строительство на Красном море роскошного островного курорта. Первых туристов здесь собираются встретить уже...
 
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